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Зампостпреда в ООН раскритиковал использование прав человека для давления
Россия обеспокоена попытками использовать тему прав человека для оказания политического и военного давления на страны, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:33
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, совет безопасности оон, германия, оон, в мире

Зампостпреда в ООН раскритиковал использование прав человека для давления

20:33 07.07.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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ООН, 7 июл – РИА Новости. Россия обеспокоена попытками использовать тему прав человека для оказания политического и военного давления на страны, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.
Перед этим министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала к соблюдению прав человека при проведении миротворческих операций ООН. По ее словам, защита прав человека должна быть первостепенной задачей в миротворческих операциях - они ни при каких условиях не могут ущемляться в угоду операционной эффективности.
"Мы всецело осознаем важность правочеловеческого компонента в миротворчестве. К сожалению, тема прав человека крайне политизирована", - сказал Кузьмин.
По его словам, Совет Безопасности не является органом по защите прав человека.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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"Все попытки протащить правочеловеческую тематику как таковую в его повестку – это посягательство на прерогативы и мандат Совета по правам человека, Верховного комиссара по правам человека и других ответственных механизмов", - заявил зампостпреда.
"Однако разбивка мандатов – далеко не вся проблема. Намного большую обеспокоенность вызывают попытки использовать права человека как инструмент оказания политического и военного давления на другие страны. Известны примеры вмешательства "во имя прав человека" и их разрушительные последствия", - указал он.
В то же время, по его словам, основной целью миротворческих и политических миссий ООН остаются обеспечение примирения и поддержание мира. "Все прочие задачи, включая осуществление правочеловеческого компонента мандата, носят второстепенный характер. Они должны содействовать достижению основной цели и не должны подменять собой приоритетные направления работы миссий", - добавил Кузьмин.
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