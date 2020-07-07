Зампостпреда в ООН раскритиковал использование прав человека для давления

ООН, 7 июл – РИА Новости. Россия обеспокоена попытками использовать тему прав человека для оказания политического и военного давления на страны, заявил на заседании Россия обеспокоена попытками использовать тему прав человека для оказания политического и военного давления на страны, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.

Перед этим министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала к соблюдению прав человека при проведении миротворческих операций ООН . По ее словам, защита прав человека должна быть первостепенной задачей в миротворческих операциях - они ни при каких условиях не могут ущемляться в угоду операционной эффективности.

"Мы всецело осознаем важность правочеловеческого компонента в миротворчестве. К сожалению, тема прав человека крайне политизирована", - сказал Кузьмин.

По его словам, Совет Безопасности не является органом по защите прав человека.

"Все попытки протащить правочеловеческую тематику как таковую в его повестку – это посягательство на прерогативы и мандат Совета по правам человека, Верховного комиссара по правам человека и других ответственных механизмов", - заявил зампостпреда.

"Однако разбивка мандатов – далеко не вся проблема. Намного большую обеспокоенность вызывают попытки использовать права человека как инструмент оказания политического и военного давления на другие страны. Известны примеры вмешательства "во имя прав человека" и их разрушительные последствия", - указал он.