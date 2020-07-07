Медведев отметил важность обеспечения страны своими семенами

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Обеспеченность страны собственными семенами приобретает особенную важность в условиях Обеспеченность страны собственными семенами приобретает особенную важность в условиях пандемии и при других неблагоприятных сценариях, это является элементом продовольственной безопасности, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

"У нас недостаточно развита система научных исследований в отрасли. И доктрина предусматривает ряд показателей важнейших, в том числе целевой показатель по обеспеченности семенами на уровне не менее 75%", - сказал он на совещании по доктрине продовольственной безопасности.

Медведев отметил, что селекционные достижения российских научных организаций пока не столь значительны. "При этом с учетом различных проблем в мировой экономике и медицинских проблем, включая пандемию, очевидно, что обеспеченность семенами и вообще посадочным материалом в ряде сельхозпроизводств - это элемент действительно, в прямом смысле, продовольственной безопасности, поскольку сейчас рынки закрываются, страны общаются гораздо меньше, границы на замке, и в этом плане нас никто не может обеспечить, если мы сами себя не обеспечим, допустим, семенным материалом в той или иной сложной ситуации", - заявил он.

Зависимость от импортных семян особенно ощутима по таким культурам, как кукуруза, подсолнечник, соя, картофель, и по ряду овощных культур, добавил Медведев.

Российские организации ежегодно подают примерно до 20% от общего количества заявок на допуск селекционного достижения к использованию, при этом в течение последних 10 лет почти в пять раз увеличилось число заявок на испытания сортов и гибридов со стороны иностранных компаний, отметил Медведев.

"Мы прекрасно с вами понимаем, что это тот крючок, на котором наше сельское хозяйство сейчас подвешено, и при возникновении какого-то неблагоприятного сценария: будь то экономический сценарий, природный сценарий или медицинский сценарий, или тем более политический, нам будет очень тяжело", - сказал он.