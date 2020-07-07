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Медведев отметил важность обеспечения страны своими семенами
Обеспеченность страны собственными семенами приобретает особенную важность в условиях пандемии и при других неблагоприятных сценариях, это является элементом... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Медведев отметил важность обеспечения страны своими семенами

18:37 07.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает перед журналистами у избирательного участка после голосования
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает перед журналистами у избирательного участка после голосования
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Обеспеченность страны собственными семенами приобретает особенную важность в условиях пандемии и при других неблагоприятных сценариях, это является элементом продовольственной безопасности, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"У нас недостаточно развита система научных исследований в отрасли. И доктрина предусматривает ряд показателей важнейших, в том числе целевой показатель по обеспеченности семенами на уровне не менее 75%", - сказал он на совещании по доктрине продовольственной безопасности.
Медведев отметил, что селекционные достижения российских научных организаций пока не столь значительны. "При этом с учетом различных проблем в мировой экономике и медицинских проблем, включая пандемию, очевидно, что обеспеченность семенами и вообще посадочным материалом в ряде сельхозпроизводств - это элемент действительно, в прямом смысле, продовольственной безопасности, поскольку сейчас рынки закрываются, страны общаются гораздо меньше, границы на замке, и в этом плане нас никто не может обеспечить, если мы сами себя не обеспечим, допустим, семенным материалом в той или иной сложной ситуации", - заявил он.
Зависимость от импортных семян особенно ощутима по таким культурам, как кукуруза, подсолнечник, соя, картофель, и по ряду овощных культур, добавил Медведев.
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Российские организации ежегодно подают примерно до 20% от общего количества заявок на допуск селекционного достижения к использованию, при этом в течение последних 10 лет почти в пять раз увеличилось число заявок на испытания сортов и гибридов со стороны иностранных компаний, отметил Медведев.
"Мы прекрасно с вами понимаем, что это тот крючок, на котором наше сельское хозяйство сейчас подвешено, и при возникновении какого-то неблагоприятного сценария: будь то экономический сценарий, природный сценарий или медицинский сценарий, или тем более политический, нам будет очень тяжело", - сказал он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДмитрий МедведевЭкономика
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