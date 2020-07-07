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Торгпред рассказал об экспорте российских лекарств во Вьетнам
Экспорт российских лекарств во Вьетнам составляет девять миллионов долларов, предпринимателям стоит рассмотреть открытие совместных производств, заявил торговый РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:47
деловая россия
вьетнам
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РИА Новости
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деловая россия, вьетнам, экономика

Торгпред рассказал об экспорте российских лекарств во Вьетнам

16:47 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВьетнам
Вьетнам
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вьетнам. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Экспорт российских лекарств во Вьетнам составляет девять миллионов долларов, предпринимателям стоит рассмотреть открытие совместных производств, заявил торговый представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов.
"Общий импорт лекарств во Вьетнаме в среднем оценивается примерно в семь миллиардов долларов. Российские поставки, к сожалению, хоть и увеличились в два раза, составляют около девяти миллионов долларов, то есть это предельно мало", - заявил он в ходе видеоконференции "Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и Вьетнама после пандемии: возможности и ограничения", организованной "Деловой Россией" и "Русско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей" (РАСПП).
Хотя российские лекарства знают во Вьетнаме очень хорошо, остаются проблемы, связанные с сертификацией. У препаратов из РФ нет признанных во Вьетнаме международных сертификатов, поэтому для выхода на рынок им необходимо пройти долгие испытания и согласования, пояснил торгпред.
"Панировалось, что в феврале-марте начнется согласование межправсоглашения о взаимном признании лекарственных средств, которое позволило бы облегчить доступ российских лекарственных средств на рынок. Но пока этот вопрос затягивается", - отметил он.
"Примерно 50% рынка они (вьетнамцы – ред.) обеспечивают за счет собственного производства, но сырье для производства лекарств импортируется. И нужно, наверное, больше смотреть не на экспорт, а на совместное производство", - посоветовал российским предпринимателям Харинов.
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