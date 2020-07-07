Торгпред рассказал об экспорте российских лекарств во Вьетнам

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Экспорт российских лекарств во Экспорт российских лекарств во Вьетнам составляет девять миллионов долларов, предпринимателям стоит рассмотреть открытие совместных производств, заявил торговый представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов.

"Общий импорт лекарств во Вьетнаме в среднем оценивается примерно в семь миллиардов долларов. Российские поставки, к сожалению, хоть и увеличились в два раза, составляют около девяти миллионов долларов, то есть это предельно мало", - заявил он в ходе видеоконференции "Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и Вьетнама после пандемии: возможности и ограничения", организованной " Деловой Россией " и "Русско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей" (РАСПП).

Хотя российские лекарства знают во Вьетнаме очень хорошо, остаются проблемы, связанные с сертификацией. У препаратов из РФ нет признанных во Вьетнаме международных сертификатов, поэтому для выхода на рынок им необходимо пройти долгие испытания и согласования, пояснил торгпред.

"Панировалось, что в феврале-марте начнется согласование межправсоглашения о взаимном признании лекарственных средств, которое позволило бы облегчить доступ российских лекарственных средств на рынок. Но пока этот вопрос затягивается", - отметил он.