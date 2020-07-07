https://ria.ru/20200707/1574017584.html
Торгпред рассказал об экспорте российских лекарств во Вьетнам
Экспорт российских лекарств во Вьетнам составляет девять миллионов долларов, предпринимателям стоит рассмотреть открытие совместных производств, заявил торговый РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:47
2020-07-07T16:47
деловая россия
вьетнам
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156091/29/1560912931_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2acd2f949b7169d41dd9654b9c026b43.jpg
https://ria.ru/20200417/1570210007.html
вьетнам
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156091/29/1560912931_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2acd2f949b7169d41dd9654b9c026b43.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156091/29/1560912931_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0f5d0e6b1e2ce96318930b2d79399580.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156091/29/1560912931_324:0:2372:2048_1400x0_80_0_0_44d15ed4a132ec7d8ebdbaa854b75c47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
деловая россия, вьетнам, экономика
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Экспорт российских лекарств во Вьетнам
составляет девять миллионов долларов, предпринимателям стоит рассмотреть открытие совместных производств, заявил торговый представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов.
"Общий импорт лекарств во Вьетнаме в среднем оценивается примерно в семь миллиардов долларов. Российские поставки, к сожалению, хоть и увеличились в два раза, составляют около девяти миллионов долларов, то есть это предельно мало", - заявил он в ходе видеоконференции "Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и Вьетнама после пандемии: возможности и ограничения", организованной "Деловой Россией
" и "Русско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей" (РАСПП).
Хотя российские лекарства знают во Вьетнаме очень хорошо, остаются проблемы, связанные с сертификацией. У препаратов из РФ нет признанных во Вьетнаме международных сертификатов, поэтому для выхода на рынок им необходимо пройти долгие испытания и согласования, пояснил торгпред.
"Панировалось, что в феврале-марте начнется согласование межправсоглашения о взаимном признании лекарственных средств, которое позволило бы облегчить доступ российских лекарственных средств на рынок. Но пока этот вопрос затягивается", - отметил он.
"Примерно 50% рынка они (вьетнамцы – ред.) обеспечивают за счет собственного производства, но сырье для производства лекарств импортируется. И нужно, наверное, больше смотреть не на экспорт, а на совместное производство", - посоветовал российским предпринимателям Харинов.