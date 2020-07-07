https://ria.ru/20200707/1574016827.html
РЖД ожидают снижения погрузки в июле на 6,5%
РЖД в июле прогнозируют снижение погрузки на 6,5% в годовом выражении из-за высокой базы прошлого года, но будут стараться выйти на лучший результат, сообщил... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:35
2020-07-07T16:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ржд, новости компаний - экономика, экономика
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. РЖД в июле прогнозируют снижение погрузки на 6,5% в годовом выражении из-за высокой базы прошлого года, но будут стараться выйти на лучший результат, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило.
"На июль мы поставили задачу вывезти 3 миллиона 260 тысяч тонн в среднем в сутки. Это примерно на 40 тысяч больше каждые сутки, чем в июне. К уровню прошлого года это будет снижение в 6,5%", - сообщил Шило во вторник.
Он пояснил, что такое снижение будет, т.к. в третьем квартале прошлого года были пиковые объемы. "Поэтому сейчас, если сравнивать абсолютную цифру, у нас постепенно идет рост, восстановление, а если говорить в качестве сравнения с прошлым годом, есть снижение. Тем не менее, считаем, что это нижняя планка, поэтому будем стараться добавлять", - сказал замглавы РЖД
.
Из положительных трендов он отметил рост экспортных перевозок третий месяц подряд и постепенное сокращение отставания по внутренним перевозкам. "По июню месяцу отставание к прошлому году внутрироссийских перевозок было 7,1%. Соответственно, рассчитываем, что некоторое восстановление внутрироссийских перевозок нам может помочь погрузку в целом увеличить", - рассказал Шило.
Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 97,1 миллиона тонн.