РЖД ожидают снижения погрузки в июле на 6,5%

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. РЖД в июле прогнозируют снижение погрузки на 6,5% в годовом выражении из-за высокой базы прошлого года, но будут стараться выйти на лучший результат, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило.

"На июль мы поставили задачу вывезти 3 миллиона 260 тысяч тонн в среднем в сутки. Это примерно на 40 тысяч больше каждые сутки, чем в июне. К уровню прошлого года это будет снижение в 6,5%", - сообщил Шило во вторник.

Он пояснил, что такое снижение будет, т.к. в третьем квартале прошлого года были пиковые объемы. "Поэтому сейчас, если сравнивать абсолютную цифру, у нас постепенно идет рост, восстановление, а если говорить в качестве сравнения с прошлым годом, есть снижение. Тем не менее, считаем, что это нижняя планка, поэтому будем стараться добавлять", - сказал замглавы РЖД

Из положительных трендов он отметил рост экспортных перевозок третий месяц подряд и постепенное сокращение отставания по внутренним перевозкам. "По июню месяцу отставание к прошлому году внутрироссийских перевозок было 7,1%. Соответственно, рассчитываем, что некоторое восстановление внутрироссийских перевозок нам может помочь погрузку в целом увеличить", - рассказал Шило.