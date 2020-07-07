Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574016155.html
МУС согласился начать расследование действий армии Хафтара
Международный уголовный суд (МУС) согласился отправить группу для расследования действий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в городе... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:48
правительство национального согласия ливии (пнс)
халифа хафтар
международный уголовный суд
триполи
ливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156354/92/1563549295_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_50406b43ed6fd5a87382efc9d658af27.jpg
https://ria.ru/20200701/1573716407.html
https://ria.ru/20200606/1572569023.html
https://ria.ru/20200703/1573849040.html
триполи
ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156354/92/1563549295_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_50406b43ed6fd5a87382efc9d658af27.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156354/92/1563549295_7:0:2738:2048_1400x0_80_0_0_44305cfb15af83c6503bcc400bb6fa27.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156354/92/1563549295_348:0:2396:2048_1400x0_80_0_0_0dca93385d33c3a171ece7ef39ad16b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство национального согласия ливии (пнс), халифа хафтар, международный уголовный суд, триполи, ливия, в мире

МУС согласился начать расследование действий армии Хафтара

16:24 07.07.2020 (обновлено: 16:48 07.07.2020)
590
© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) согласился отправить группу для расследования действий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в городе Тархуна и ливийской столице Триполи, заявило министерство иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
В конце июня глава правящего в Триполи ПНС Файез Саррадж призвал МУС срочно направить в Ливию команду специалистов для расследования действий ЛНА. Ранее ПНС утверждало, что в Тархуне, контроль над которой оно установило после ухода из города Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, якобы обнаружены массовые захоронения.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
1 июля, 03:40
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
"Международный уголовный суд поприветствовал просьбу главы Президентского совета (ПНС) Файеза Сарраджа и согласился отправить группу для расследования и изучения преступлений формирований (ЛНА) Хафтара в Тархуне и на юге столицы Триполи", - говорится в заявлении МИД ПНС в Facebook.
"Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда ожидает, что миссия группы начнется во второй половине июля, и подчеркивает необходимость сотрудничества с ливийскими властями", - отмечается в заявлении.
РИА Новости пока не располагает комментарием МУС.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
6 июня, 16:45
Хафтар раскритиковал вмешательство Турции в ливийский конфликт
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Международный уголовный суд (МУС) был учрежден 17 июля 1998 года на основе Римского статута. В компетенции суда - рассмотрение преступлений против человечности, военных преступлений, а также преследование лиц, ответственных за геноцид. Крупнейшие страны мира, в частности США, Китай и Россия, не признают МУС и отказываются с ним сотрудничать.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
3 июля, 13:51
Лавров прокомментировал инициативу Каира по Ливии
1030122
Обсудить 0
Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарМеждународный уголовный судТриполиЛивияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили возможность передачи США данных после выхода из ДОН
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
В "Коммерсанте" потребовали открытого процесса по делу Сафронова
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Эр-Рияд призвал к давлению на Тегеран из-за доклада ООН
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Около десяти человек проводят у здания ФСБ акцию в поддержку Сафронова
Свинья
В Омске опрокинулся большегруз с двумя сотнями свиней
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Мексика
Рядом с Мексикой образовался тропический шторм "Кристина"
Зоопарк
В Таганроге проверят содержание животных в мини-зоопарке
Мужчина с сигаретой
В Казахстане будут продавать табак с 21 года
Банкноты
Минэкономразвития ответило на сообщения о резком падении доходов россиян
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский прокомментировал рассмотрение дела по языковому закону
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США сократили число развернутых носителей стратегического ядерного оружия
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Миронов прокомментировал слова Памфиловой о сокращении числа партий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
Лента новостейМолния