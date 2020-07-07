МУС согласился начать расследование действий армии Хафтара

В конце июня глава правящего в Триполи ПНС Файез Саррадж призвал МУС срочно направить в Ливию команду специалистов для расследования действий ЛНА. Ранее ПНС утверждало, что в Тархуне, контроль над которой оно установило после ухода из города Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, якобы обнаружены массовые захоронения.