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В "Аэрофлоте" объяснили отказ вывезти животных из Шанхая
Пассажиры рейса Шанхай — Москва принесли на регистрацию в общей сложности 71 животное, перевезти их было невозможно технически, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:45
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аэрофлот
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шанхай
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Практически в каждом китайском городе, на сегодняшний день есть КУЧА оставленных животных у друзей, а хозяева по разным причинам давно вылетели в Россию. Многие рассчитывали через друзей их вывезти позже. Не верите, установите китайскую соцсеть Ви чат и вам там отправят кучу скринов из групп где обсуждались эти вопросы!! Здесь у каждого русского живут домашние животные, и они ни в чем не виноваты
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, аэрофлот, москва, шанхай, происшествия

В "Аэрофлоте" объяснили отказ вывезти животных из Шанхая

15:51 07.07.2020 (обновлено: 17:45 07.07.2020)
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© Depositphotos / aapskyКошка в самолете
Кошка в самолете
© Depositphotos / aapsky
Кошка в самолете. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пассажиры рейса Шанхай — Москва принесли на регистрацию в общей сложности 71 животное, перевезти их было невозможно технически, сообщил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
Ранее пользователь Instagram Елизавета Иванова написала в соцсети, что ее пес остался в Китае, так как на вывозной рейс в Россию авиакомпания брать собаку отказалась. По ее словам, всех животных обещали вывезти следующим рейсом, однако позже сообщили, что таких договоренностей нет.
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В "Аэрофлоте" отметили, что такая перевозка создавала бы угрозу жизни питомцев и здоровью пассажиров. Кроме того, ситуация была похожа на контрабанду. По словам представителя компании, многие пассажиры улетели без животных и их забрали неизвестные местные жители.

"На регистрацию рейса прибыли 39 пассажиров с клетками, в которых содержалось 71 животное, в основном собаки, от одной до пяти клеток на одного пассажира. Значительная часть животных была размещена в одинаковых клетках-перевозках", — сказал Демин.

Представитель "Аэрофлота" отметил, что ни один пассажирский самолет не может принять такое количество животных на борт. Во всем мире авиакомпании требуют предварительно сообщать о планах по перевозке питомцев. Более того, узнав о невозможности улететь с животными, пассажиры, к изумлению персонала, оставили клетки в зоне регистрации и направились на посадку, рассказал Демин. Ни один пассажир рейса не отказался от перелета, отметил он.
В авиакомпании также добавили, что провели собственное расследование.
"Слишком очевидна была попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных с привлечением в качестве перевозчиков третьих лиц, пассажиров вывозного рейса", — заявил Демин.
Информация о том, что россияне отказались лететь без животных, а их места после этого якобы перепродавали иностранным гражданам по более высоким тарифам, не соответствует действительности, подчеркнул он.
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"Основным источником распространяемой информации является блогер, называющий себя Елизаветой Ивановой. Кроме того, за несколько дней до рейса в социальных сетях появились многочисленные обращения к пассажирам этого рейса от разных лиц с предложением принять к перевозке в Москву животных на условиях оплаты транспортных и других расходов. Позднее в том же аккаунте Елизаветы Ивановой опубликовано видеообращение, подтверждающее ее неудачную попытку организовать массовый вывоз животных с помощью пассажиров рейса. Организатор при этом сама лететь не планировала", — сказал представитель "Аэрофлота".
В компании считают, что несколько десятков пассажиров пытались перевезти через границу не принадлежащих им животных.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАэрофлотМоскваШанхайПроисшествия
Популярные комментарии
Практически в каждом китайском городе, на сегодняшний день есть КУЧА оставленных животных у друзей, а хозяева по разным причинам давно вылетели в Россию. Многие рассчитывали через друзей их вывезти позже. Не верите, установите китайскую соцсеть Ви чат и вам там отправят кучу скринов из групп где обсуждались эти вопросы!! Здесь у каждого русского живут домашние животные, и они ни в чем не виноваты
7 июля, 16:50
Максим Буланов
701327
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