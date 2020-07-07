В "Аэрофлоте" объяснили отказ вывезти животных из Шанхая

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пассажиры рейса Шанхай — Москва принесли на регистрацию в общей сложности 71 животное, перевезти их было невозможно технически, сообщил журналистам официальный представитель " Аэрофлота " Михаил Демин. Пассажиры рейса Шанхай — Москва принесли на регистрацию в общей сложности 71 животное, перевезти их было невозможно технически, сообщил журналистам официальный представитель "" Михаил Демин.

Ранее пользователь Instagram Елизавета Иванова написала в соцсети, что ее пес остался в Китае, так как на вывозной рейс в Россию авиакомпания брать собаку отказалась. По ее словам, всех животных обещали вывезти следующим рейсом, однако позже сообщили, что таких договоренностей нет.

В "Аэрофлоте" отметили, что такая перевозка создавала бы угрозу жизни питомцев и здоровью пассажиров. Кроме того, ситуация была похожа на контрабанду. По словам представителя компании, многие пассажиры улетели без животных и их забрали неизвестные местные жители.

"На регистрацию рейса прибыли 39 пассажиров с клетками, в которых содержалось 71 животное, в основном собаки, от одной до пяти клеток на одного пассажира. Значительная часть животных была размещена в одинаковых клетках-перевозках", — сказал Демин.

Представитель "Аэрофлота" отметил, что ни один пассажирский самолет не может принять такое количество животных на борт. Во всем мире авиакомпании требуют предварительно сообщать о планах по перевозке питомцев. Более того, узнав о невозможности улететь с животными, пассажиры, к изумлению персонала, оставили клетки в зоне регистрации и направились на посадку, рассказал Демин. Ни один пассажир рейса не отказался от перелета, отметил он.

В авиакомпании также добавили, что провели собственное расследование.

"Слишком очевидна была попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных с привлечением в качестве перевозчиков третьих лиц, пассажиров вывозного рейса", — заявил Демин.

Информация о том, что россияне отказались лететь без животных, а их места после этого якобы перепродавали иностранным гражданам по более высоким тарифам, не соответствует действительности, подчеркнул он.

"Основным источником распространяемой информации является блогер, называющий себя Елизаветой Ивановой. Кроме того, за несколько дней до рейса в социальных сетях появились многочисленные обращения к пассажирам этого рейса от разных лиц с предложением принять к перевозке в Москву животных на условиях оплаты транспортных и других расходов. Позднее в том же аккаунте Елизаветы Ивановой опубликовано видеообращение, подтверждающее ее неудачную попытку организовать массовый вывоз животных с помощью пассажиров рейса. Организатор при этом сама лететь не планировала", — сказал представитель "Аэрофлота".