Президент Киргизии потребовал дать равный доступ к медуслугам для граждан

"В данном вопросе не должно быть привилегий отдельным лицам, все должны иметь равный доступ к медицинским услугам", - утверждает Жээнбеков.

Как добавили в пресс-службе, в свою очередь столичный градоначальник отметил, что для заболевших с коронавирусной инфекцией в столице развернуты дополнительные койко-места на базе различных учреждений. Кроме того, развернуты четыре дневных стационара во всех районах столицы, где за последние дни более 3 тысяч граждан получили медицинскую помощь и консультации.