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Президент Киргизии потребовал дать равный доступ к медуслугам для граждан
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне вспышки коронавируса и внебольничной пневмонии в стране потребовал обеспечить равный доступ к медицинским услугам РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сооронбай жээнбеков
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коронавирус covid-19, сооронбай жээнбеков, коронавирусы, здоровье - общество, воз, бишкек, киргизия, в мире

Президент Киргизии потребовал дать равный доступ к медуслугам для граждан

15:38 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 7 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне вспышки коронавируса и внебольничной пневмонии в стране потребовал обеспечить равный доступ к медицинским услугам для всех граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
По данным пресс-службы, во вторник лидер республики провел онлайн совещание с мэром Бишкека Азизом Суракматовым. В ходе переговоров президент отметил необходимость изучения состояния всех медицинских учреждений в столице, в том числе на наличие резерва специалистов и обратил внимание на отсутствие действенного анализа ситуации. Глава государства подчеркнул, что все обращающиеся должны быть обеспечены своевременной медицинской помощью.
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"В данном вопросе не должно быть привилегий отдельным лицам, все должны иметь равный доступ к медицинским услугам", - утверждает Жээнбеков.
По данным аппарата президента, киргизский лидер призвал рационально использовать имеющиеся возможности, привлечь дополнительные ресурсы для сокращения очередей в дневных стационарах и повысить эффективность их работы.
Как добавили в пресс-службе, в свою очередь столичный градоначальник отметил, что для заболевших с коронавирусной инфекцией в столице развернуты дополнительные койко-места на базе различных учреждений. Кроме того, развернуты четыре дневных стационара во всех районах столицы, где за последние дни более 3 тысяч граждан получили медицинскую помощь и консультации.
"Вместе с этим изучается возможность открытия еще пяти дополнительных дневных стационаров в местах с наиболее большим количеством заболевших", - заявил мэр.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались. Общее количество выявленных носителей коронавируса в Киргизии, по данным минздрава, достигло 8141. Умерли 99 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2916 пациентов. Помимо этого, более 200 человек с начала пандемии скончались от внебольничной пневмонии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сооронбай ЖээнбековКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБишкекКиргизияВ мире
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