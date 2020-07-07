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ГД во II чтении упростила структуру управления "дочками" предприятий ОПК
Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий структуру управления "дочками" госпредприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Третье чтение... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:28
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госдума рф, экономика

ГД во II чтении упростила структуру управления "дочками" предприятий ОПК

15:28 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий структуру управления "дочками" госпредприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Третье чтение запланировано на 9 июля.
Согласно действующим правилам, дочерние акционерные общества (АО) головных организаций интегрированных структур ОПК, 100% акций которых находится в собственности РФ, не могут иметь в качестве единственного участника (учредителя, акционера) другое хозобщество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом.
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Законопроект, внесенный правительством РФ, предлагает не распространять эти правила на такие АО. Он дает возможность дочерним структурам госпредприятий ОПК иметь другое общество в качестве единственного акционера. Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после официальной публикации.
Соответствующее изменение вносится в статью 21 закона "О промышленной политике в РФ". Оно упрощает структуру органов управления "дочками" предприятий ОПК и, как следствие, сокращает сроки принятия решений при выполнении заданий гособоронзаказа, реализации мероприятий военно-технического сотрудничества и стратегии развития предприятий.
Это позволит принимать основные, системные решения по ряду вопросов, в том числе связанных с исполнением гособоронзаказа, без учета необходимости формально соблюдать сроки подготовки, созыва и проведения заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних обществ, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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