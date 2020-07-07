ГД во II чтении упростила структуру управления "дочками" предприятий ОПК

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий структуру управления "дочками" госпредприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Третье чтение запланировано на 9 июля.

Согласно действующим правилам, дочерние акционерные общества (АО) головных организаций интегрированных структур ОПК, 100% акций которых находится в собственности РФ, не могут иметь в качестве единственного участника (учредителя, акционера) другое хозобщество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом.

Законопроект, внесенный правительством РФ, предлагает не распространять эти правила на такие АО. Он дает возможность дочерним структурам госпредприятий ОПК иметь другое общество в качестве единственного акционера. Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после официальной публикации.

Соответствующее изменение вносится в статью 21 закона "О промышленной политике в РФ". Оно упрощает структуру органов управления "дочками" предприятий ОПК и, как следствие, сокращает сроки принятия решений при выполнении заданий гособоронзаказа, реализации мероприятий военно-технического сотрудничества и стратегии развития предприятий.