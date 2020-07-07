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У фигуранта дела "Нового величия" заподозрили коронавирус
Люблинский суд Москвы во вторник в десятый раз отложил прения сторон по делу организации "Новое величие", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:27
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353
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У фигуранта дела "Нового величия" заподозрили коронавирус

15:26 07.07.2020 (обновлено: 15:27 07.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбвиняемые по делу "Нового величия" Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев
Обвиняемые по делу Нового величия Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обвиняемые по делу "Нового величия" Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Люблинский суд Москвы во вторник в десятый раз отложил прения сторон по делу организации "Новое величие", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.
"Отложено из-за невозможности доставить двух обвиняемых из СИЗО", - сказала собеседница агентства, добавив, что новую дату определят сегодня во второй половине дня.
Обвиняемый по делу Нового величия Дмитрий Полетаев в Люблинском суде Москвы. 27 мая 2019
21 мая, 13:20
Мосгорсуд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу
Позже она уточнила, что заседание пройдет 14 июля в 14.00.
Суд по различным причинам, в том числе из-за болезни судьи и пандемии COVID-19, переносил начало прений. Изначально они были назначены на 20 февраля. На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых.
Сегодня в суд не доставили из СИЗО Дмитрия Полетаева и Вячеслава Крюкова. По словам защиты, у одного из них поднялась температура, имеются подозрения на коронавирус.
Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
Обвиняемые по делу Нового величия Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев
17 октября 2019, 19:36
Фигуранты дела "Нового величия" нанесли себе раны в суде
На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант Сергей Гаврилов бежал за границу.
Помимо этого, уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие свою вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский – реальный. Второй в итоге отказался от показаний, и его дело направили на пересмотр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
10 декабря 2019, 18:50
Путин прокомментировал дело "Нового величия"
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовое величиеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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