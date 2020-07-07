У фигуранта дела "Нового величия" заподозрили коронавирус

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Люблинский суд Люблинский суд Москвы во вторник в десятый раз отложил прения сторон по делу организации " Новое величие ", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.

"Отложено из-за невозможности доставить двух обвиняемых из СИЗО", - сказала собеседница агентства, добавив, что новую дату определят сегодня во второй половине дня.

Позже она уточнила, что заседание пройдет 14 июля в 14.00.

Суд по различным причинам, в том числе из-за болезни судьи и пандемии COVID-19, переносил начало прений. Изначально они были назначены на 20 февраля. На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых.

Сегодня в суд не доставили из СИЗО Дмитрия Полетаева и Вячеслава Крюкова. По словам защиты, у одного из них поднялась температура, имеются подозрения на коронавирус

Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ

На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант Сергей Гаврилов бежал за границу.

Помимо этого, уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие свою вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский – реальный. Второй в итоге отказался от показаний, и его дело направили на пересмотр.