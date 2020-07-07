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Госдума приняла закон о страховых взносах в СЭЗ Крыма
Госдума приняла закон об особенностях применения пониженных тарифов страховых взносов в свободной экономической зоне (СЭЗ) на территориях Крыма и Севастополя. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:56
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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экономика
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госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), севастополь, экономика

Госдума приняла закон о страховых взносах в СЭЗ Крыма

14:56 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон об особенностях применения пониженных тарифов страховых взносов в свободной экономической зоне (СЭЗ) на территориях Крыма и Севастополя.
Документ позволит организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП), получившим статус участника СЭЗ начиная с 1 января 2018 года, применять пониженные тарифы (7,6%) с 1 января 2020 года. А те, кто стал участником СЭЗ с 1 января 2020 года, смогут применять их со следующего месяца после получения такого статуса. Пониженные тарифы будут действовать до окончания функционирования СЭЗ.
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Однако объем льготы по страховым взносам будет увязан с объемом капвложений участников СЭЗ при реализации инвестпроектов. Для ее применения разница между суммами страховых взносов по общеустановленным и пониженным тарифам не должна превышать объем капвложений, скорректированный на повышающий коэффициент, установленный кабмином РФ в зависимости от вида деятельности участника СЭЗ. В случае превышения налогоплательщик обязан перейти на общеустановленные тарифы до тех пор, пока не устранит его.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а власти Крыма и Севастополя не позднее 30-го числа следующего месяца обязаны представить в электронном виде в налоговые органы ряд сведений. Они касаются согласованных с участниками СЭЗ, получившими такой статус с 2018 года до дня вступления закона силу, перечней рабочих мест физлиц, занятых в реализации инвестпроектов в СЭЗ, и осуществленных капвложениях за каждый месяц отчетного периода – полугодие 2020 года.
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Согласно Налоговому кодексу, организации и ИП вправе применять пониженные тарифы страховых взносов в 7,6% в течение 10 лет при условии получения статуса участника СЭЗ не позднее трех лет со дня ее создания. Исходя из этого участники крымской СЭЗ, получившие такой статус после 1 января 2018 года, должны платить страховые взносы по общеустановленным тарифам (30%).
По данным ФНС России, в 2018 и 2019 годах статус участника крымской СЭЗ получили около 150 плательщиков страховых взносов. По прогнозам совета министров Крыма и правительства Севастополя, не менее 770 плательщиков страховых взносов планируют получить статус участника СЭЗ в 2020-2022 годах. Исходя из этого, выпадающие доходы государственных внебюджетных фондов в связи с применением пониженных тарифов могут составить 3,5 миллиарда рублей за расчетные периоды 2020-2022 годов, отмечается в финансово-экономическом обосновании к закону.
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Госдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)СевастопольЭкономика
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