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В МЧС предупредили о жаре в Оренбургской области
Жара до 40 градусов ожидается в юго-западных районах Оренбургской области во вторник, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбургская область
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, общество

В МЧС предупредили о жаре в Оренбургской области

14:41 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 7 июл – РИА Новости. Жара до 40 градусов ожидается в юго-западных районах Оренбургской области во вторник, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
"По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца дня 7 июля местами преимущественно в юго-западных районах ожидается сильная жара +40°", - говорится в сообщении ГУ МЧС по области.
"Если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери. Некоторое облегчение могут принести электрические вентиляторы, но когда температура воздуха выше 35°C, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье. Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Избегайте интенсивной физической нагрузки. Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах", - рекомендует ведомство.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Оренбургская областьОбщество
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