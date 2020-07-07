В МЧС предупредили о жаре в Оренбургской области

"Если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери. Некоторое облегчение могут принести электрические вентиляторы, но когда температура воздуха выше 35°C, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье. Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Избегайте интенсивной физической нагрузки. Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах", - рекомендует ведомство.