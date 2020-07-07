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Экономическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Экономическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в режиме видеоконференции, сообщили во вторник в пресс-службе РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:38
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353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

Экономическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

14:38 07.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Экономическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в режиме видеоконференции, сообщили во вторник в пресс-службе минтруда и соцполитики самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее переговоры завершили гуманитарная и политическая подгруппы, а также начала работу подгруппа по вопросам безопасности. В среду пройдет видеоконференция контактной группы.
"Экономическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе. Переговоры проходят в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы минтруда и соцполитики.
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