Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574006760.html
ГД разрешила списать долги по льготным кредитам на поддержку занятости
Госдума приняла закон, разрешающий списание льготных кредитов, выданных бизнесу по программе господдержки в связи с пандемией коронавируса. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
госдума рф
севастополь
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1400x0_80_0_0_287b6c778224419d20f76e88b689070c.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200705/1573912963.html
https://ria.ru/20200629/1573636747.html
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1400x0_80_0_0_287b6c778224419d20f76e88b689070c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_180:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_644ba7ab2f5897e8f9995867dfc3eeb2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_521:0:2569:2048_1400x0_80_0_0_f0b1026a861d00cd91c428957d0e0d5e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, госдума рф, севастополь, экономика

ГД разрешила списать долги по льготным кредитам на поддержку занятости

14:14 07.07.2020
2025
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, разрешающий списание льготных кредитов, выданных бизнесу по программе господдержки в связи с пандемией коронавируса.
Программа кредитов под 2% на поддержку занятости заработала с 1 июня, они выдаются на срок до 1 апреля 2021 года. При этом государство обещало погасить за свой счет 100% кредита и процентов в случае, если все это время предприятие или имеющий работников индивидуальный предприниматель (ИП) будет сохранять занятость на уровне не менее 90% своей нынешней штатной численности, и половину кредита - при сохранении 80% штата.
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
5 июля, 13:21
Московские центры занятости пополнились тысячами новых вакансий
Закон расширяет перечень случаев, в которых долги признаются безнадежными, то есть нереальными ко взысканию и подлежащими списанию, включив в него долги по кредитам, выданным в связи пандемией коронавируса на поддержку занятости.
К таким долгам предлагается отнести суммы прекращенных перед банком денежных обязательств по уплате задолженности по кредитам, предоставленным юрлицам или ИП в 2020 году на возобновление деятельности или неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, и если в отношении кредитного договора в 2020-2021 годах предоставляется (предоставлялась) субсидия по процентной ставке в порядке, установленном правительством.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
29 июня, 16:19
Мишустин призвал активно поддерживать развитие удаленной занятости
Редакция первого чтения предусматривала лишь применение пониженных тарифов страховых взносов в свободной экономической зоне на территориях Крыма и Севастополя. В рамках второго чтения депутаты поддержали дополнительные поправки, касающиеся признания соответствующих долгов безнадежными.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а положения, касающиеся безнадежных долгов, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действовать до 1 января 2022 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
011011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГосдума РФСевастопольЭкономика
Рекомендуем
Возле здания Дома правительства Российской Федерации
Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
Иван Сафронов
ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО
Депутат на заседании Верховной рады Украины
На Украине требуют прекратить языковую дискриминацию
Самолет в небе
Рейс из Екатеринбурга приземлился в Симферополе в штатном режиме
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле назвали санкции Великобритании недружественными шагами
Военные корабли НАТО в Эгейском море
Три корабля НАТО зашли в Черное море
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Банкноты
Минэкономразвития ответило на сообщения о резком падении доходов россиян
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Сотрудники полиции в защитных масках на Красной Площади в Москве
Пропаганда против новостей: почему западные СМИ теряют свои позиции
Предотвращение теракта в Астрахани. Съемка ФСБ
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Выдача водительского удостоверения
В России предложили изменить водительские права и ПТС
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума смягчила ответственность за задержку возврата валютной выручки
Граждане Таджикистана собрались у посольства в Москве
Граждане Таджикистана собрались у посольства страны в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния