Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2019 году

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты РФ в 2019 году, отметив качество, актуальность и практическую значимость представляемой ею информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Счетной палатой в 2019 году было проведено 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и выявлено 4443 нарушения. А общая сумма выявленных нарушений при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила 884,6 миллиарда рублей, что на 14,5% больше по отношению к 2018 году.

При этом 35% всех выявленных нарушений приходится на нарушения, связанные с неправильным ведением бухучета и некорректным составлением иной финансовой отчетности, 27% - на нарушения при госзакупках и закупках некоторыми юрлицами, около 25% - на нарушения при формировании и исполнении бюджета. В ходе выполнения представлений Счетной палаты в федеральный бюджет в 2019 году возвращено 4,5 миллиарда рублей, в 2018 году – 7,6 миллиарда. К ответственности за нарушения законодательства в 2019 году привлечено 436 должностных лиц, в 2018 году – 492.

В связи с этим Госдума предлагает в дальнейшем включать в ежегодный отчет о работе Счетной палаты анализ основных причин повторения выявляемых нарушений системного характера, а также анализ областей рисков, возникающих при реализации бюджетно-финансовой политики, осуществляемой по направлениям деятельности объектов аудита (контроля).