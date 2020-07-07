Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574005408.html
Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2019 году
Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты РФ в 2019 году, отметив качество, актуальность и практическую значимость представляемой ею информации о РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:54
госдума рф
счетная палата рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1400x0_80_0_0_a752cb7c9718dfb3f0fbecee1be21444.jpg
https://ria.ru/20200707/1573982469.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1400x0_80_0_0_a752cb7c9718dfb3f0fbecee1be21444.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_287:0:3018:2048_1400x0_80_0_0_0527246b6000709a72323e6cc551610a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_628:0:2676:2048_1400x0_80_0_0_4ee3e31f0364ac91b3d7c2b067029775.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, счетная палата рф, экономика

Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2019 году

13:54 07.07.2020
25
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты РФ в 2019 году, отметив качество, актуальность и практическую значимость представляемой ею информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Счетной палатой в 2019 году было проведено 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и выявлено 4443 нарушения. А общая сумма выявленных нарушений при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила 884,6 миллиарда рублей, что на 14,5% больше по отношению к 2018 году.
При этом 35% всех выявленных нарушений приходится на нарушения, связанные с неправильным ведением бухучета и некорректным составлением иной финансовой отчетности, 27% - на нарушения при госзакупках и закупках некоторыми юрлицами, около 25% - на нарушения при формировании и исполнении бюджета. В ходе выполнения представлений Счетной палаты в федеральный бюджет в 2019 году возвращено 4,5 миллиарда рублей, в 2018 году – 7,6 миллиарда. К ответственности за нарушения законодательства в 2019 году привлечено 436 должностных лиц, в 2018 году – 492.
В связи с этим Госдума предлагает в дальнейшем включать в ежегодный отчет о работе Счетной палаты анализ основных причин повторения выявляемых нарушений системного характера, а также анализ областей рисков, возникающих при реализации бюджетно-финансовой политики, осуществляемой по направлениям деятельности объектов аудита (контроля).
В отчет депутаты считают необходимым включать и анализ выявленных нарушений порядка разработки, утверждения и оценки эффективности реализации госпрограмм и национальных проектов, а также анализ итогов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, и реализации рекомендаций, представлений и предписаний Счетной палаты.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Вчера, 00:33
Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
000000
Обсудить 0
Госдума РФСчетная палата РФЭкономика
Рекомендуем
Заместитель председателя Внешэкономбанка, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева
Окончательный список российских моногородов еще не утвердили
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед рассмотрит закон о ликвидации нефтеразливов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Реализующие подакцизные товары нижегородские компании получили субсидии
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде предложили дать право регионам продлевать налоговые каникулы ИП
Здание Государственной Думы РФ
Госдума ввела новые налоговые льготы для бизнеса в Арктике
В Доме правительства РФ
Правительство выделит средства на субсидии судоходным компаниям
Здание Государственной Думы РФ
Госдума смягчила ответственность за задержку возврата валютной выручки
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о государственной поддержке бизнеса в Арктике
Экран ноутбука
В Group-IB спрогнозировали долгосрочный рост киберпреступности в России
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым
В Кремле рассказали о встрече Путина с главой "Аэрофлота"
Здание Государственной Думы РФ
ГД разрешила списать долги по льготным кредитам на поддержку занятости
Банкомат
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч руб
Уборка урожая
Более 500 тысяч тонн зерна убрали с полей в Волгоградской области
Губернатор Омской области Александр Бурков
Сокращения бюджета Омской области из-за COVID-19 не будет, заявил Бурков
Здание Государственной Думы в Москве
ГД приняла закон об освобождении от НДС оказываемых по госзаказу услуг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния