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Жириновский предложил ужесточить требования к участию партий в выборах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что требования для участия партий в федеральных выборах следует ужесточить, чтобы партии не появлялись... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:54
элла памфилова
лдпр
владимир жириновский
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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элла памфилова, лдпр, владимир жириновский, политика

Жириновский предложил ужесточить требования к участию партий в выборах

13:54 07.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что требования для участия партий в федеральных выборах следует ужесточить, чтобы партии не появлялись противоестественным образом, имея только "вывеску известного имени".
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью РИА Новости заявила, что, по ее мнению, количество партий в России будет сокращаться в результате естественного политического отбора.
"Сегодня все новые партии – это только вывески плюс известное имя. Артиста, певицы, спортсмена, бизнесмена. А внутри всё пусто. То есть большинство партий появляются как раз-таки противоестественным образом. С подачи или с поддержкой определенных сил или высокопоставленных чиновников, которым нужно размыть голоса старых парламентских партий, создать лучшие условия для победы только одной из них. Можно пойти компромиссным путем. Чтобы партия могла участвовать в федеральных выборах – выдвигать кандидатов и списки на выборах в Госдуму или кандидата в президенты – у неё должно быть не менее 100 тысяч членов, и её должны представлять на местном или региональном уровне не менее 100 депутатов", - сказал Жириновский РИА Новости.
Он напомнил, что в середине 2000-х число партий в России сократилось естественным образом. Сокращение произошло после ужесточения требований к учреждению партии: стали требовать наличия отделений в половине регионов страны, определенную численность сторонников и так далее. Но в 2011-2012 годах эти правила смягчили.
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"Теперь партии-однодневки стали использовать для размывания голосов крупных оппозиционных партий. То есть естественным образом партии сейчас и не появились бы. Ведь создание нормальной партии – это сложный и очень дорогой процесс. А главное, реальная партия может появиться только снизу. Она воплощает идеи или взгляды большого количества граждан, которые ранее не были представлены в политике. Так появилась, например, ЛДПР. Мы готовились несколько лет. Наша принципиальная позиция была в том, что мы ни с правыми и ни с левыми. Это был новый подход во время перестройки, когда страна делилась на коммунистов и демократов, а все, кто посередине, были брошены. Мы дали им представительство", - сказал политик.
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Элла ПамфиловаЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
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