Жириновский предложил ужесточить требования к участию партий в выборах

"Сегодня все новые партии – это только вывески плюс известное имя. Артиста, певицы, спортсмена, бизнесмена. А внутри всё пусто. То есть большинство партий появляются как раз-таки противоестественным образом. С подачи или с поддержкой определенных сил или высокопоставленных чиновников, которым нужно размыть голоса старых парламентских партий, создать лучшие условия для победы только одной из них. Можно пойти компромиссным путем. Чтобы партия могла участвовать в федеральных выборах – выдвигать кандидатов и списки на выборах в Госдуму или кандидата в президенты – у неё должно быть не менее 100 тысяч членов, и её должны представлять на местном или региональном уровне не менее 100 депутатов", - сказал Жириновский РИА Новости.