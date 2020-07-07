В Псковской области часть коек для COVID-19 вернулась в штатный режим

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Сто специализированных коек для пациентов с Сто специализированных коек для пациентов с коронавирусом переведены в штатный режим работы для лечения больных с другими заболеваниями, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

"С удовольствием хочу отметить, что эпидситуация в Псковской области улучшается. Мы две недели назад прошли пик заболеваемости, и к настоящему времени более половины коек для лечения COVID-пациентов свободны. Уже переведена часть коек на обычный штатный режим работы, сегодня освободили 100 коек для обычных пациентов. Хочу отметить, что с начала борьбы с коронавирусом это первый шаг в этом направлении", - сказал он в видеообращении, опубликованном во вторник в официальном аккаунте в Instagram

При этом, как пояснил Ведерников, летальные случаи, зафиксированные во время пика заболеваемости, регистрируются только сейчас, что находит отражение в статистических данных по смертности от COVID-19 в Псковской области.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни статистика по смертности может увеличиваться. Это связано как раз с пиком, с которого еще не прошло две недели, но рассчитываем, что уже со следующей недели, если эти случаи и будут, они будут единичными", - отметил губернатор.

По его оценке, в случае второй волны коронавирусной инфекции осенью 2020 года регион будет готов к лечению пациентов с COVID-19, поскольку к середине сентября в Пскове будет введена новая инфекционная больница на 200 мест с отделением в Великих Луках. Как напомнил Ведерников, ее сооружение началось после того, как в июне проект одобрил президент России Владимир Путин

"Хочу сказать, что строительство идет достаточно хорошими темпами, по состоянию на сегодня на утро в Пскове готовность объекта уже составляла 7%, строители трудятся в три смены практически круглые сутки, для того чтобы максимально быстро у нашего региона появился такой объект", - рассказал Ведерников.

Губернатор Псковской области попросил тех жителей региона, которые живут в районе стройки, проявить терпимость и не жаловаться на шум. "С учетом эпидемиологической ситуации строительство больницы носит неотложный характер, поэтому под действие закона о тишине сооружение этого объекта не попадает", - пояснил он.

По данным оперштаба региона, на вторник в Псковской области подтверждено 3111 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 27 случаев. Выздоровели 1260 человек, скончался 31.