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В Псковской области часть коек для COVID-19 вернулась в штатный режим
Сто специализированных коек для пациентов с коронавирусом переведены в штатный режим работы для лечения больных с другими заболеваниями, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:50
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В Псковской области часть коек для COVID-19 вернулась в штатный режим

13:50 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевМихаил Ведерников
Михаил Ведерников
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Михаил Ведерников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Сто специализированных коек для пациентов с коронавирусом переведены в штатный режим работы для лечения больных с другими заболеваниями, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
"С удовольствием хочу отметить, что эпидситуация в Псковской области улучшается. Мы две недели назад прошли пик заболеваемости, и к настоящему времени более половины коек для лечения COVID-пациентов свободны. Уже переведена часть коек на обычный штатный режим работы, сегодня освободили 100 коек для обычных пациентов. Хочу отметить, что с начала борьбы с коронавирусом это первый шаг в этом направлении", - сказал он в видеообращении, опубликованном во вторник в официальном аккаунте в Instagram.
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При этом, как пояснил Ведерников, летальные случаи, зафиксированные во время пика заболеваемости, регистрируются только сейчас, что находит отражение в статистических данных по смертности от COVID-19 в Псковской области.
"Мы ожидаем, что в ближайшие дни статистика по смертности может увеличиваться. Это связано как раз с пиком, с которого еще не прошло две недели, но рассчитываем, что уже со следующей недели, если эти случаи и будут, они будут единичными", - отметил губернатор.
По его оценке, в случае второй волны коронавирусной инфекции осенью 2020 года регион будет готов к лечению пациентов с COVID-19, поскольку к середине сентября в Пскове будет введена новая инфекционная больница на 200 мест с отделением в Великих Луках. Как напомнил Ведерников, ее сооружение началось после того, как в июне проект одобрил президент России Владимир Путин.
"Хочу сказать, что строительство идет достаточно хорошими темпами, по состоянию на сегодня на утро в Пскове готовность объекта уже составляла 7%, строители трудятся в три смены практически круглые сутки, для того чтобы максимально быстро у нашего региона появился такой объект", - рассказал Ведерников.
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Губернатор Псковской области попросил тех жителей региона, которые живут в районе стройки, проявить терпимость и не жаловаться на шум. "С учетом эпидемиологической ситуации строительство больницы носит неотложный характер, поэтому под действие закона о тишине сооружение этого объекта не попадает", - пояснил он.
По данным оперштаба региона, на вторник в Псковской области подтверждено 3111 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 27 случаев. Выздоровели 1260 человек, скончался 31.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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