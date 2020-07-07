Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574004949.html
В ЛНР заявили об артобстреле поселка со стороны силовиков
Украинские силовики во вторник открыли огонь из арторудий калибром 122 миллиметра по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:46
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
https://ria.ru/20200706/1573964476.html
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_243:0:2974:2048_1400x0_80_0_0_adb298842df4feb04fc4121b3e597fae.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_584:0:2632:2048_1400x0_80_0_0_9e48f4fd509ebbae8cf561cc98e8c64a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заявили об артобстреле поселка со стороны силовиков

13:46 07.07.2020
165
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Украинские силовики во вторник открыли огонь из арторудий калибром 122 миллиметра по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня боевики 93-й бригады (украинских силовиков - ред.)… подвергли обстрелу населенный пункт Донецкий из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра" - заявил Осадчий.
По его словам, украинские силовики выпустили по поселку четыре артиллерийских снаряда. Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
Родион Мирошник
6 июля, 16:35
В ЛНР ожидают подвижек при обсуждении перемирия в Донбассе
200010
Обсудить 0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
В лаборатории
Novavax получила 1,6 миллиарда долларов на создание вакцины против COVID
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Из-за обстрела в ЛНР без электричества остались завод и более 200 домов
Денис Пушилин
В ДНР рассматривают возможность сокращения комендантского часа
Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 29,6 тысячи
Сенатор Олег Морозов
В Совфеде оценили предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
В Кении из-за COVID начальные и средние школы откроются в следующем году
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1134
Тест на коронавирус
В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Госдуме оценили ситуацию со статусом собора Святой Софии
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму прокомментировали заявление главкома ВМС Украины о Севастополе
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Немецкий посол назвал укрепление отношений с Россией среди приоритетов
Сергей Железняк
В Госдуме оценили предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит сообщение о свалке химикатов в Саратове
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Жириновский предложил ужесточить требования к участию партий в выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния