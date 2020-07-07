В ДНР рассматривают возможность сокращения комендантского часа

Комендантский час в ДНР действует с 23.00 до 5.00 (совпадает с мск). Исключение составляют церковные праздники, такие как Пасха и Рождество, новогодняя ночь и отдельные государственные праздники, в которые комендантский час может быть отменен решением руководства республики. В этом году из-за пандемии его пока не отменяли.