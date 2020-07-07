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В ДНР рассматривают возможность сокращения комендантского часа
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что комендантский час, введенный с началом конфликта в Донбассе, планируется... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:45
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

В ДНР рассматривают возможность сокращения комендантского часа

13:45 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Денис Пушилин. Архивное фото
СТАРОБЕШЕВСКИЙ РАЙОН (Донецкая область, Украина), 7 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что комендантский час, введенный с началом конфликта в Донбассе, планируется сократить.
Комендантский час в ДНР действует с 23.00 до 5.00 (совпадает с мск). Исключение составляют церковные праздники, такие как Пасха и Рождество, новогодняя ночь и отдельные государственные праздники, в которые комендантский час может быть отменен решением руководства республики. В этом году из-за пандемии его пока не отменяли.
"Скорее всего, мы просто сократим (комендантский час - ред.). Полностью убрать не получится, слишком много препятствий, вопросов безопасности, но сократить планируем, (вопрос) на последних стадиях проработки", - сказал Пушилин в ходе рабочего визита в Старобешевский район.
Когда и на какой период планируется сократить комендантский час, он не уточнил.
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