https://ria.ru/20200707/1574004632.html
Выборы в Рижскую думу пройдут 29 августа
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во вторник объявила, что внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут 29 августа, сообщил РИА Новости представитель ЦИК. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:40
2020-07-07T13:40
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РИА Новости
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латвия, рига, в мире
РИГА, 7 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во вторник объявила, что внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут 29 августа, сообщил РИА Новости представитель ЦИК.
Ранее Сейм Латвии
распустил Рижскую Думу, посчитав, что она не справляется с выполнением своих обязанностей.
"Выборы объявлены с учетом закона о роспуске Рижской думы, который предусматривает, что выборы должны быть объявлены 7 июля, а проведены 29 августа", - сказал собеседник агентства.
В день выборов участки будут открыты с 7.00 до 22.00 (совпадает с мск). Проголосовать также можно предварительно в среду, 26 августа, с 16.00 до 21.00, в четверг, 27 августа, с 9.00 до 16.00, и в пятницу, 28 августа, с 12.00 до 20.00.
Право участвовать в выборах имеют граждане Латвии и ЕС в возрасте с 18 лет, имеющие регистрацию на административной территории Риги
на 31 мая этого года или владеющие недвижимостью на административной территории латвийской столицы, причем последние должны специально зарегистрироваться для участия в выборах с 30 июля по 15 августа.