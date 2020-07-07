Выборы в Рижскую думу пройдут 29 августа

"Выборы объявлены с учетом закона о роспуске Рижской думы, который предусматривает, что выборы должны быть объявлены 7 июля, а проведены 29 августа", - сказал собеседник агентства.

В день выборов участки будут открыты с 7.00 до 22.00 (совпадает с мск). Проголосовать также можно предварительно в среду, 26 августа, с 16.00 до 21.00, в четверг, 27 августа, с 9.00 до 16.00, и в пятницу, 28 августа, с 12.00 до 20.00.