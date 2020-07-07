В Кремле рассказали о встрече Путина с главой "Аэрофлота"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждался ли вопрос дополнительной эмиссии акций "Аэрофлота" на встрече президента РФ Владимира Путина с главой авиакомпании Виталием Савельевым.
"Не располагаю этой информацией, ничего не могу вам сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих говорил, что допэмиссия акций "Аэрофлота" прорабатывается, вполне возможен ее выкуп банками и частично государством.
В конце июня агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что правительство готовит план спасения "Аэрофлота" через выкуп его дополнительных акций госструктурами и банком ВТБ. По данным одного из источников, "Аэрофлот", который сейчас на 51,2% принадлежит государству, выпустит допэмиссию примерно на 80 миллиардов рублей: Россия купит акций на 50 миллиардов, а остальные выкупят поровну ВТБ и РФПИ. На этой новости акции компании просели на 10%, поскольку такой выпуск акций существенно размоет доли миноритариев - рыночная капитализация всей компании составляет около 90 миллиардов рублей.