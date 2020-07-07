В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

"В регионе зарегистрировано 95 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Среди заболевших 11 контактных лиц, 83 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 59, с признаками ОРВИ - 28, с бессимптомным течением - восемь", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

В штабе отметили, что общее количество заразившихся COVID-19 в области возросло до 7135 человек, из них 3881 выздоровел, в том числе 108 за последние сутки. В целом в регионе проведено 190987 лабораторных исследований на коронавирус, из них 2065 за последние сутки.