В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Более 60% новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до 7135, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 95 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Среди заболевших 11 контактных лиц, 83 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 59, с признаками ОРВИ - 28, с бессимптомным течением - восемь", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших двое детей. Из числа новых случаев 47 выявили в Саратове, 14 - в Энгельсском, шесть - в Ершовском, по четыре - в Балаковском и Александрово-Гайском, три - в Вольском, по два - в Дергачевском, Красноармейском, Пугачевском и Советском, по одному - еще в девяти районах области.
В штабе отметили, что общее количество заразившихся COVID-19 в области возросло до 7135 человек, из них 3881 выздоровел, в том числе 108 за последние сутки. В целом в регионе проведено 190987 лабораторных исследований на коронавирус, из них 2065 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.