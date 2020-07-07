Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573999722.html
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 71
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 71, сообщили РИА Новости в региональном оперативном РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 71

12:24 07.07.2020
94
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 71, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3169 случаев заражения коронавирусом, скончались 70 человек, в том числе муфтий республики.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"За сутки умер один пациент – женщина 1942 года рождения, которая имела ряд сопутствующих заболеваний", - сказал собеседник агентства.
По информации штаба, за сутки в республике выявлено 16 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3185 человек. Выздоровели всего 2502 человека.
Отмечается, что госпитализированы 163 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 66, из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного, подключенного к аппарату ИВЛ.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7316 человек, остаются под наблюдением 297 человек, в том числе 134 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
Рекомендуем
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 80
Автомобиль Следственного комитета РФ
Многодетный отец из Омской области признался в развращении дочерей
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед рассмотрит закон о ликвидации нефтеразливов
Санкт-Петербург
В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 26 тысяч
Саратов
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Петербургского бизнесмена задержали за финансирование террористов
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 66 тысяч
Пожар на складе с автомобилями во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы
На западе Москвы вспыхнул пожар в металлическом здании
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 20 беженцев из-за рубежа
Экран ноутбука
В Group-IB спрогнозировали долгосрочный рост киберпреступности в России
Задержание Ивана Сафронова
Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"
Спасатели на месте падения автобуса в водохранилище в китайской провинции Гуйчжоу
В Китае два человека погибли при падении автобуса в водохранилище
Школьники перед началом единого государственного экзамена
В Москве проверят данные о требовании снять слуховой аппарат на ЕГЭ
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил перспективы возобновления авиасообщения с другими странами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния