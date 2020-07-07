https://ria.ru/20200707/1573999722.html
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 71
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 71, сообщили РИА Новости в региональном оперативном РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:24
2020-07-07T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 7 июл - РИА Новости.
Еще один пациент с коронавирусом
скончался в Ингушетии
за сутки, общее число умерших в республике выросло до 71, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3169 случаев заражения коронавирусом, скончались 70 человек, в том числе муфтий республики.
"За сутки умер один пациент – женщина 1942 года рождения, которая имела ряд сопутствующих заболеваний", - сказал собеседник агентства.
По информации штаба, за сутки в республике выявлено 16 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3185 человек. Выздоровели всего 2502 человека.
Отмечается, что госпитализированы 163 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 66, из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного, подключенного к аппарату ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7316 человек, остаются под наблюдением 297 человек, в том числе 134 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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