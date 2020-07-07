В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 71

НАЛЬЧИК, 7 июл - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 71, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3169 случаев заражения коронавирусом, скончались 70 человек, в том числе муфтий республики.

"За сутки умер один пациент – женщина 1942 года рождения, которая имела ряд сопутствующих заболеваний", - сказал собеседник агентства.

По информации штаба, за сутки в республике выявлено 16 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3185 человек. Выздоровели всего 2502 человека.

Отмечается, что госпитализированы 163 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 66, из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного, подключенного к аппарату ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7316 человек, остаются под наблюдением 297 человек, в том числе 134 – в условиях самоизоляции на дому.