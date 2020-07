Подсчитан вклад бессимптомных носителей в распространение коронавируса

Североамериканские ученые построили модель передачи нового короновируса с учетом бессимптомных носителей. Оказалось, что без учета и контроля этой категории инфицированных, победить инфекцию вряд ли получится. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.