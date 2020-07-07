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Подсчитан вклад бессимптомных носителей в распространение коронавируса
Североамериканские ученые построили модель передачи нового короновируса с учетом бессимптомных носителей. Оказалось, что без учета и контроля этой категории... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:11
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, открытия - риа наука, канада, сша

Подсчитан вклад бессимптомных носителей в распространение коронавируса

12:11 07.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМедсестра во время взятия мазка на коронавирус COVID-19
Медсестра во время взятия мазка на коронавирус COVID-19
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Североамериканские ученые построили модель передачи нового короновируса с учетом бессимптомных носителей. Оказалось, что без учета и контроля этой категории инфицированных, победить инфекцию вряд ли получится. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
С самого появления COVID-19 во всем мире были введены беспрецедентные ограничения на передвижение и меры социального дистанцирования. Последствия для экономики многих стран были очень серьезными. Кроме того, кое-где возникли социальные протесты против водимых мер, ограничивающих личные свободы.
При этом до сих пор нет однозначного ответа, насколько эффективными оказались карантинные меры, и какой должна быть оптимальная стратегия ограничения распространения вируса при следующей волне.
Ученые из США и Канады в новой модели оценили на основе последних данных вклад предсимптомной и бессимптомной передачи инфекции и пришли к выводу, что даже изоляции всех лиц с симптомами заболевания может быть недостаточно для подавления вспышек заболевания, так как скрытые носители ответственны более чем за 50 процентов случаев передачи.
Впервые моделирование было проведено с такой степенью детализации. Все население было разделено на девять категорий: восприимчивые, на инкубационном периоде, предсимптомные, бессимптомные, симтоматические с легким или тяжелым течением заболевания, выздоровевшие и умершие, а также на пять возрастных групп. Количество ежедневных контактов определялось по матрице контактов, составленной отдельно для каждой возрастной группы.
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Согласно результатам моделирования, чтобы удержать заболеваемость COVID-19 на уровне ниже одного процента населения, а такова цель эпидемиологов, нужно, чтобы была обнаружена и изолирована по крайней мере одна треть бессимптомных носителей, доля которых составляет от 17,9 до 30,8 процента от всех инфицированных.
Даже при минимальном значении 17,9 процента, по данным ученых, на долю бессимптомных носителей приходится 3,4 процента всех передач инфекции, а на долю предсимптомных — 48 процентов.
"Эмпирические исследования показали, что люди могут быть наиболее заразными во время предсимптомной фазы, что является необычной характеристикой для респираторной инфекции", — пишут авторы статьи.
Исследователи делают вывод, что для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией и предотвращения риска ее возвращения режим общенациональных ограничений и изоляции зараженных должен быть дополнен мерами по контролю, отслеживанию контактов и тестированию лиц без признаков заболевания.
Для остановки распространения коронавируса, по мнению авторов, необходимо разворачивать программы массового тестирования, а также вводить системы контроля всех контактировавших с больными, независимо от проявления симптомов.
Ученые считают, что такие программы и системы должны появиться уже этой осенью, когда на фоне волны сезонного гриппа в Северном полушарии коронавирус, во-первых, активизируется, а во-вторых, трудно будет однозначно идентифицировать без тестирования эти два похожих по симптомам заболевания.
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