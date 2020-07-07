https://ria.ru/20200707/1573997584.html
В Group-IB спрогнозировали долгосрочный рост киберпреступности в России
Пандемия коронавируса может стать толчком для долгосрочного роста киберпреступности в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:17
2020-07-07T12:17
илья сачков
group-ib
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_36:337:3076:2047_1400x0_80_0_0_cb79fe9591bd3b3fd74290acde8e2303.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья сачков, group-ib, экономика
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Пандемия коронавируса может стать толчком для долгосрочного роста киберпреступности в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB
, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков
.
"В период ближайших 3-5 лет мы увидим рост киберпреступности, и это главный долгоиграющий вывод пандемии. Если сейчас мы не увидим серьезных технологических сдвигов, то фундаментально должны понимать, что во многих регионах РФ сложная экономическая ситуация вызовет толчок к росту киберпреступлений", - предупреждает Сачков.
Эксперт сравнил текущую ситуацию с кризисом 1990-х годов, когда многие россияне, в том числе из неблагополучных семей, оказались без работы, но сейчас с развитием интернета описания преступлений оказались доступны онлайн.
По его словам, такой активности злоумышленников, как в период пандемии, еще не было никогда. "Чем характерна вся эта киберпреступная активность периода пандемии? Такого размаха у мошенников не было никогда - первый раз в истории люди сидят по домам, в онлайне", - добавил он.
Глава Group-IB напомнил, что, по данным МВД, на фоне снижения в январе-апреле 2020 года количества убийств и покушений на убийства, грабежей и разбоев, рост IT-преступности составил 82,4% и в значительной степени повлиял на увеличение общего числа зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%.