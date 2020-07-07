В Group-IB спрогнозировали долгосрочный рост киберпреступности в России

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса может стать толчком для долгосрочного роста киберпреступности в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Пандемия коронавируса может стать толчком для долгосрочного роста киберпреступности в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB , специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков

"В период ближайших 3-5 лет мы увидим рост киберпреступности, и это главный долгоиграющий вывод пандемии. Если сейчас мы не увидим серьезных технологических сдвигов, то фундаментально должны понимать, что во многих регионах РФ сложная экономическая ситуация вызовет толчок к росту киберпреступлений", - предупреждает Сачков.

Эксперт сравнил текущую ситуацию с кризисом 1990-х годов, когда многие россияне, в том числе из неблагополучных семей, оказались без работы, но сейчас с развитием интернета описания преступлений оказались доступны онлайн.

По его словам, такой активности злоумышленников, как в период пандемии, еще не было никогда. "Чем характерна вся эта киберпреступная активность периода пандемии? Такого размаха у мошенников не было никогда - первый раз в истории люди сидят по домам, в онлайне", - добавил он.