Убийца из Кировской области получил 18 лет колонии особого режима

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл — РИА Новости. Житель Кировской области, притворявшийся слепым, проведет 18 лет в колонии особого режима за убийство разоблачившего его знакомого, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что житель Оричевского района в апреле 2019 года заманил своего знакомого в заброшенный дом, задушил и забрал его банковскую карту, с которой затем снял 14 тысяч рублей. Тело убитого он скинул в подпол и закидал кирпичами, а свидетелей преступления запугал, велев никому ничего не рассказывать.
"Обвиняемый, ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления, являлся инвалидом 1 группы: имел проблемы со зрением. При посторонних людях, а также в ходе следствия он притворялся слепым. Со слов свидетелей, потерпевший узнал о данном факте и пытался рассказать об этом сотрудникам полиции", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Обвиняемый в ходе следствия вину не признал, заявив, что из-за проблем со зрением не мог совершить преступление. Однако проведенными экспертизами версия обвиняемого о его полной слепоте была опровергнута. Кроме того, у него был изъят планшет, где был запечатлен момент, как обвиняемый пытается скрыть следы преступления, что послужило немаловажным доказательством его причастности к преступлению.
"На основе собранной следователями доказательственной базы коллегия присяжных заседателей единогласно пришла к выводу о виновности подсудимого. Суд на основании вердикта присяжных заседателей назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, в качестве дополнительного наказания – ограничение свободы на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении.