Убийца из Кировской области получил 18 лет колонии особого режима

"Обвиняемый, ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления, являлся инвалидом 1 группы: имел проблемы со зрением. При посторонних людях, а также в ходе следствия он притворялся слепым. Со слов свидетелей, потерпевший узнал о данном факте и пытался рассказать об этом сотрудникам полиции", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Обвиняемый в ходе следствия вину не признал, заявив, что из-за проблем со зрением не мог совершить преступление. Однако проведенными экспертизами версия обвиняемого о его полной слепоте была опровергнута. Кроме того, у него был изъят планшет, где был запечатлен момент, как обвиняемый пытается скрыть следы преступления, что послужило немаловажным доказательством его причастности к преступлению.