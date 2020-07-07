В Доминикане определились, как будут принимать туристов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Министерство туризма Доминиканской Республики опубликовало финальные протоколы безопасности, которые должны соблюдаться туроператорами и отелями для принятия иностранных гостей, которым страна стала доступной с 1 июля, Министерство туризма Доминиканской Республики опубликовало финальные протоколы безопасности, которые должны соблюдаться туроператорами и отелями для принятия иностранных гостей, которым страна стала доступной с 1 июля, сообщает АТОР.

В аэропортах сразу при высадке из самолета всем пассажирам будут измерять температуру. Если она выше 38 градусов по Цельсию и/или есть другие симптомы заболевания, туристам сделают экспресс-тест на COVID-19 и примут меры для их изоляции и лечения.

В аэропортах обязательно нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Помимо иммиграционных и таможенных карточек на борту самолета, следующего в Доминикану, пассажирам теперь необходимо будет заполнить и "Медицинское свидетельство путешественника".

В этой анкете надо подтвердить отсутствие каких-либо симптомов COVID-19 в течение последних 72 часов и оставить контактную информацию, по которой гостей можно найти в течение последующих 30 дней.

По прибытии в отель у туристов также измерят температуру, дадут подписать санитарную декларацию. Весь багаж будет продезинфицирован.

При выявлении гостей с симптомами заболевания будут вводиться специальные протоколы для изоляции и ухода за такими туристами, без закрытия всего отеля на обсервацию.

Все сотрудники ресторанов и баров будут проходить тестирование на COVID-19 раз в две недели. Пропускная способность заведений будет ограничена 35 процентами от полной загрузки.

Гости обязаны носить маску при входе в любое помещение, однако они могут по желанию снять ее, сев за стол. Антибактериальные диспенсеры разместят в доступных местах во всех барах.

В ресторанах шведский стол сохранится, но туристов будут обслуживать официанты – для того, чтобы посуда обрабатывалась исключительно персоналом. В ресторанах также введена норма по расстоянию не менее двух метров между столами и ограничение в десять гостей на один стол.

Для ингредиентов и блюд, потребляемых сырыми, будут использоваться пищевые дезинфицирующие средства. Будет проводиться частая дезинфекция всех поверхностей, к которым прикасаются сотрудники и посетители.

На морском транспорте и при занятиях водными видами спорта введено обязательное измерение температуры каждого пассажира до посадки на любой экскурсионный транспорт и дезинфекция всего инвентаря, который используют туристы.