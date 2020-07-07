В Тверской области число жертв коронавируса достигло 86

ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло с 83 до 86, выздоровели почти 3 тысячи, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 6 июля количество летальных исходов выросло до 83.

"Восемьдесят шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Тверской области подтверждено 36 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 3909 случаев COVID-19.

"Со вчерашнего дня выздоровели 112 человек. Всего 2966 заболевших излечились от инфекции", - сообщает облправительство.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.