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Распространение нового коронавируса
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В Тверской области число жертв коронавируса достигло 86
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 83 до 86, выздоровели почти 3 тысячи, сообщает областное РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тверская область, общество

В Тверской области число жертв коронавируса достигло 86

11:03 07.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 83 до 86, выздоровели почти 3 тысячи, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 6 июля количество летальных исходов выросло до 83.
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"Восемьдесят шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Тверской области подтверждено 36 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 3909 случаев COVID-19.
"Со вчерашнего дня выздоровели 112 человек. Всего 2966 заболевших излечились от инфекции", - сообщает облправительство.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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