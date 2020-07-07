В Узбекистане число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 38

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев составляло 10 459, скончались 37 пациентов, 6690 выздоровели.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 61-летний мужчина, житель Самаркандской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

"Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности", - добавили в пресс-службе. По данным минздрава, из 3732 пациентов с коронавирусом в стране 25 находятся в тяжелом состоянии, 11 - в критическом.