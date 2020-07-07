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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573989369.html
В Узбекистане число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 38
Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число умерших во время пандемии в стране составило 38, сообщила во вторник... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
самарканд
ташкент
узбекистан
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, самарканд, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 38

09:37 07.07.2020
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© Sputnik / Дильшода Рахматова Узбекистан
 Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 июл - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число умерших во время пандемии в стране составило 38, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев составляло 10 459, скончались 37 пациентов, 6690 выздоровели.
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"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 61-летний мужчина, житель Самаркандской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, мужчина 27 июня был доставлен в тяжелом состоянии в одну из клиник Самарканда с диагнозом "двусторонняя пневмония третьей степени, острая дыхательная недостаточность", у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент ранее страдал хронической почечной недостаточностью, гипертонией, ишемической болезнью сердца.
"Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности", - добавили в пресс-службе. По данным минздрава, из 3732 пациентов с коронавирусом в стране 25 находятся в тяжелом состоянии, 11 - в критическом.
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Президент страны Шавкат Мирзиеев в конце июня заявил, что ситуация с коронавирусом в Узбекистане приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевСамаркандТашкентУзбекистанВ мире
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