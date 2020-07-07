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Опубликовано исследование об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
Больше половины (58%) сообщений ведущих американских СМИ о реагировании России на пандемию коронавируса носит негативный характер и лишь 4% – позитивный. В ФРГ... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, миа "россия сегодня", g7, великобритания, франция, германия, китай, италия, сша, общество, новости агентства

Опубликовано исследование об освещении пандемии в России зарубежными СМИ

08:00 07.07.2020 (обновлено: 08:08 07.07.2020)
96
© Fotolia / fragolerosseГазеты
Газеты
© Fotolia / fragolerosse
МОСКВА, 7 июл – пресс-служба МИА "Россия сегодня". Больше половины (58%) сообщений ведущих американских СМИ о реагировании России на пандемию коронавируса носит негативный характер и лишь 4% – позитивный. В ФРГ и Великобритании разброс составляет 44% к 1% и 38% к 1% соответственно. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами МИА "Россия сегодня".
Они проанализировали более 4 тыс. релевантных публикаций за период с 12 марта по 14 июня 2020 года в Топ-5 печатных, онлайн, ТВ- и радио-ресурсов стран-членов "Большой семерки" (G7), а также КНР как источника распространения COVID-19. Релевантными (значимыми) считались материалы, в которых слова "Россия" и "коронавирус" упоминались более одного раза.
© ФотоИсследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
Исследование МИА Россия сегодня об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
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Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
© ФотоИсследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
Исследование МИА Россия сегодня об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
2 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
© ФотоИсследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
Исследование МИА Россия сегодня об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
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Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
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© ФотоИсследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
Исследование МИА Россия сегодня об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
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Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
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© ФотоИсследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
Исследование МИА Россия сегодня об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
5 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
© ФотоИсследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
Исследование МИА Россия сегодня об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
6 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
© ФотоИсследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
Исследование МИА Россия сегодня об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
7 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
© ФотоИсследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
Исследование МИА Россия сегодня об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
8 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
© ФотоИсследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
Исследование МИА Россия сегодня об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
9 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
© ФотоИсследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
Исследование МИА Россия сегодня об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
10 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
© ФотоИсследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
Исследование МИА Россия сегодня об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
11 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
1 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
2 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
3 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
4 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
5 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
6 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
7 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
8 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
9 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
10 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
11 из 11
Исследование МИА "Россия сегодня" об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
© Фото
Согласно результатом мониторинга, наибольшее число критических по отношению к нашей стране новостных и аналитических сообщений на данную тему появилось на медиа-платформах США (243), Германии (198) и Соединенного Королевства (168). Лидерами по количеству положительных отзывов о России в контексте пандемии стали СМИ Китая (237), Италии (35) и Франции (21). В общем массиве проанализированных материалов 66% были нейтральными, 26% – негативными и 8% – позитивно окрашенными.
Обращает на себя внимание тот факт, что положительную оценку реагирования РФ на пандемию дают в основном в государствах, тесно сотрудничающих с нашей страной в борьбе с коронавирусом, прежде всего в КНР и Италии. Пресса же США, власти которых по мере разрастания эпидемии тоже обменивались с Москвой партиями аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты, в целом находится в жесткой оппозиции к действующей вашингтонской администрации, что, очевидно, накладывает отпечаток на освещение ею и этих поставок, и российских усилий в контексте COVID-19.
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Среди негативных тем публикаций западных СМИ о действиях нашей страны на фоне пандемии доминируют утверждения о якобы имеющих место манипуляциях со статистикой по зараженным и умершим, обвинения в ведении дезинформационных кампаний за рубежом и использовании COVID-19 для ужесточения внутренней политики. Особенно в этом отношении усердствуют американские медиа, которые в разгар эпидемии, массовых антирасистских протестов и предвыборной борьбы в США по сути превратились в органы оголтелой пропаганды.
В Топ-3 позитивных тем вошли успешное взаимодействие РФ с другими странами в борьбе с коронавирусом, устойчивость российской системы здравоохранения, а также творческая изобретательности СМИ, учреждений культуры и простых граждан в период самоизоляции. Так, восторженную прессу получил флешмоб "Изоизоляция". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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