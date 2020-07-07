Опубликовано исследование об освещении пандемии в России зарубежными СМИ

Обращает на себя внимание тот факт, что положительную оценку реагирования РФ на пандемию дают в основном в государствах, тесно сотрудничающих с нашей страной в борьбе с коронавирусом, прежде всего в КНР и Италии. Пресса же США, власти которых по мере разрастания эпидемии тоже обменивались с Москвой партиями аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты, в целом находится в жесткой оппозиции к действующей вашингтонской администрации, что, очевидно, накладывает отпечаток на освещение ею и этих поставок, и российских усилий в контексте COVID-19.