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Высокотехнологичная операция помогла спасти молодого жителя Череповца
Высокотехнологичная операция (тромбоэкстракция) помогла спасти жизнь 29-летнему череповчанину. РИА Новости, 07.07.2020
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Высокотехнологичная операция помогла спасти молодого жителя Череповца

08:00 07.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКраевая клиническая больница Краснодара
Краевая клиническая больница Краснодара
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Высокотехнологичная операция (тромбоэкстракция) помогла спасти жизнь 29-летнему череповчанину.
"В тот день я ехал на работу в трамвае. В какой-то момент у меня закружилась голова, начала отказывать левая часть тела. Я доехал до остановки, вышел из трамвая и понял, что не могу идти, упал прямо на дорогу. Прохожие помогли мне, вызвали скорую", – приводит воспоминание череповчанина официальный портал правительства Волгоградской области.
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Далее скорая доставила молодого человека в больницу. По результатам обследования было принято решение о применении тромбоэкстракции – эндоваскулярного метода лечения ишемического инсульта, направленного на скорейшее восстановление мозгового кровотока.
"Помимо того что у пациента была перекрыта правая средняя мозговая артерия, у него также наблюдалась диссекция (расслоение) внутренней сонной артерии, что и привело к образованию и миграции тромба. Чтобы устранить этот сосудистый дефект, мы установили в сонную артерию стент", – рассказал оперировавший врач Владимир Шалаев, заведующий кабинетом рентгенохирургических методов диагностики и лечения.
В общей сложности операция длилась около четырех часов. Благодаря неравнодушию прохожих и оперативной слаженной работе всех медицинских служб – скорой помощи, приемного покоя, диагностических отделений и рентген-хирургической операционной – удалось спасти пациента и вернуть его к полноценной жизни.
"Сейчас, спустя две недели после проведения оперативного вмешательства, у пациента наблюдается полный регресс очагового неврологического дефицита, то есть Ян полностью восстановился, самостоятельно передвигается, разговаривает, способен к самообслуживанию. В ближайшее время он сможет вернуться к своей обычной трудовой деятельности", – сообщила врач-невролог, заведующая неврологическим отделением Вологодской областной клинической больницы №2 Надежда Андрейко.
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