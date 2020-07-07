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Британский монетный двор выпустил памятные монеты с Элтоном Джоном
Британский Королевский монетный двор объявил о выпуске памятных монет из серебра, золота и недрагоценных металлов в честь музыканта Элтона Джона, говорится в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T00:50
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стиль жизни, новости культуры, queen, элтон джон, великобритания

Британский монетный двор выпустил памятные монеты с Элтоном Джоном

00:50 07.07.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБританский певец Элтон Джон выступает в концертном зале "Крокус Сити Холл". 14 декабря 2017
Британский певец Элтон Джон выступает в концертном зале Крокус Сити Холл. 14 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Британский Королевский монетный двор объявил о выпуске памятных монет из серебра, золота и недрагоценных металлов в честь музыканта Элтона Джона, говорится в заявлении монетного двора.
"В 2020 году Королевский монетный двор чествует многих из самых важных артистов страны – личностей и групп, которые помогли сформировать любовь к музыке. Ни одна коллекция (памятных монет) не имела бы смысла без включения Элтона Джона, суперзвезды, восхищающей фанатов более полувека", – говорится в заявлении Королевского монетного двора.
Дизайн монеты разрабатывал художник Брэдли Морган Джонсон. На них изображены знаменитые очки Элтона Джона в виде музыкальной ноты, соломенная шляпа и бабочка под именем британского музыканта. При создании дизайна монеты художник вдохновлялся культовыми образами композитора.
© REUTERS / THE ROYAL MINT / ELTON JOHN

Монета из коллекции, созданной в честь Элтона Джона, выпущенной британским Королевским монетным двором

Монета из коллекции монет Элтона Джона, выпущенной британским Королевским монетным двором
1 из 2

Монета из коллекции, созданной в честь Элтона Джона, выпущенной британским Королевским монетным двором

© REUTERS / THE ROYAL MINT / ELTON JOHN
© REUTERS / THE ROYAL MINT / ELTON JOHN

Монета из коллекции, созданной в честь Элтона Джона, выпущенной британским Королевским монетным двором

Монеты из коллекции монет Элтона Джона, выпущенной британским Королевским монетным двором
2 из 2

Монета из коллекции, созданной в честь Элтона Джона, выпущенной британским Королевским монетным двором

© REUTERS / THE ROYAL MINT / ELTON JOHN
1 из 2

Монета из коллекции, созданной в честь Элтона Джона, выпущенной британским Королевским монетным двором

© REUTERS / THE ROYAL MINT / ELTON JOHN
2 из 2

Монета из коллекции, созданной в честь Элтона Джона, выпущенной британским Королевским монетным двором

© REUTERS / THE ROYAL MINT / ELTON JOHN
Аукционная стоимость одной из золотых монет номиналом тысяча фунтов стерлингов (1,2 тысяч долларов) составит около 68 тысяч фунтов (84 тысячи долларов). Самую доступную монету номиналом пять фунтов (6,25 долларов) можно приобрести за 13 фунтов (16 долларов).
Ранее сообщалось, что Королевский монетный двор Великобритании выпустил серию коллекционных монет, посвященной рок-группе Queen.
Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 300 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone.
Группа Queen с солистом Фредди Меркьюри
24 июня, 02:58Культура
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