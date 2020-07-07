Британский монетный двор выпустил памятные монеты с Элтоном Джоном

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Британский Королевский монетный двор объявил о выпуске памятных монет из серебра, золота и недрагоценных металлов в честь музыканта Элтона Джона, говорится в заявлении монетного двора.

"В 2020 году Королевский монетный двор чествует многих из самых важных артистов страны – личностей и групп, которые помогли сформировать любовь к музыке. Ни одна коллекция (памятных монет) не имела бы смысла без включения Элтона Джона, суперзвезды, восхищающей фанатов более полувека", – говорится в заявлении Королевского монетного двора.

Дизайн монеты разрабатывал художник Брэдли Морган Джонсон. На них изображены знаменитые очки Элтона Джона в виде музыкальной ноты, соломенная шляпа и бабочка под именем британского музыканта. При создании дизайна монеты художник вдохновлялся культовыми образами композитора.

Аукционная стоимость одной из золотых монет номиналом тысяча фунтов стерлингов (1,2 тысяч долларов) составит около 68 тысяч фунтов (84 тысячи долларов). Самую доступную монету номиналом пять фунтов (6,25 долларов) можно приобрести за 13 фунтов (16 долларов).

Ранее сообщалось, что Королевский монетный двор Великобритании выпустил серию коллекционных монет, посвященной рок-группе Queen.