В Уфимской епархии прокомментировали запрет священника в служении

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уфимская епархия не имеет никакого отношения к конфликту жителей одной из многоэтажек Уфы с застройщиками и не благословляла их крестный ход в условиях ограничений из-за самоизоляции, сообщили РИА Новости в епархии на просьбу прокомментировать ситуацию с временным запретом в служении клирика Воскресенского собора.

Ранее митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон на неделю отстранил от служения священника, освятившего многоэтажный дом, соответствующий указ был опубликован на сайте епархии. При этом в местных СМИ была опубликована информация о том, что жители Уфы, борющиеся с застройщиком, который планирует возвести 34-этажное здание в их дворе на улице Шота Руставели, пригласили священника освятить их дом, а затем устроили крестный ход, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии.

"Священник, которого пригласили освящать частный дом, приехав, увидел, что перед ним многоэтажка и собрались люди. Он не удосужился позвонить в епархию, доложить об этой ситуации и не спросил, как ему поступить", - сообщили в пресс-службе Уфимской епархии.

По словам представителя церковной организации, в Башкирии на тот момент не был отменен указ главы республики о смягчении противоэпидемических мер во время пандемии коронавируса. В то же время действовало распоряжение главы митрополии с подробными рекомендациями для священнослужителей в условиях пандемии.

"Несмотря на эти обстоятельства, священник совершил освящение неизвестно чего - так как освящается либо фундамент нового дома, либо частный дом внутри, либо квартира. После этого он уехал, а жители дома пошли с крестом крестным ходом по городу, хотя священник этот ход не благословлял и сам участие не принимал. Но создался прецедент, что епархия имеет какое-то отношение к этой акции", - пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что "данное "освящение" было спланировано жителями дома заранее и было обманом", причем совершенным ими с целью "усиления своих амбиций в их конфликте со строителями, которые намереваются построить многоэтажку рядом с их домом". Тем самым организаторы акции пытались "привлечь Церковь, зная, что это не останется незамеченным различными СМИ".