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Жителя Красноярского края обвинили в убийстве педиатра
Житель Красноярского края предстанет перед судом, его обвиняют в убийстве врача-педиатра, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:14
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
минусинск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, минусинск, происшествия

Жителя Красноярского края обвинили в убийстве педиатра

19:14 06.07.2020
67
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Житель Красноярского края предстанет перед судом, его обвиняют в убийстве врача-педиатра, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что вечером 1 мая 2020 года 34-летний житель города Минусинска пришел в гости к своей 58-летней знакомой, работавшей врачом-педиатром. У них произошла ссора, и мужчина избил знакомую, а затем нанес ей четыре колото-резаных ранения.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайМинусинскПроисшествия
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