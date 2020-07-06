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В МИД Белоруссии оценили роль Договора по открытому небу
МИД Белоруссии сожалеет о решении США выйти из Договора по открытому небу, отмечает роль этого договора в укреплении доверия между странами, заявил в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T19:07
выход сша из договора по открытому небу
договор по открытому небу
мид белоруссии
минск
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В МИД Белоруссии оценили роль Договора по открытому небу

19:07 06.07.2020
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© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. МИД Белоруссии сожалеет о решении США выйти из Договора по открытому небу, отмечает роль этого договора в укреплении доверия между странами, заявил в понедельник начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями внешнеполитического ведомства республики Василий Павлов.
Как сообщила пресс-служба белорусского МИД, Павлов принял участие в конференции государств-участников Договора по открытому небу, посвященной рассмотрению последствий выхода США из этого договора. В мероприятии, которое состоялось по видеосвязи, приняли участие представители 34 стран.
"Представитель внешнеполитического ведомства Беларуси выразил сожаление в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу. Акцентировал важную роль ДОН в архитектуре общеевропейской безопасности и контроля над вооружениями и его вклад в повышение транспарентности и предсказуемости в военной сфере и укрепление доверия между государствами-участниками", - говорится в сообщении пресс-службы.
В МИД также отметили, что в ходе выступления Павлов призвал решать существующие проблемы посредством профессионального, равноправного и взаимоуважительного диалога в рамках консультативной комиссии по открытому небу, которая специально создана для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением положений договора. Дипломат также выразил готовность Минска к конструктивному взаимодействию по повышению эффективности и укреплению жизнеспособности договора по открытому небу со всеми его государствами-участниками.
Здание Министерства иностранных дел РФ
4 июля, 12:01
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Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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