В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 16

ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 16, до 44 236, количество заболевших увеличилось на 352 - до 285 768 человек, сообщил минздрав страны.
Цифра суточного прироста числа умерших – самая низкая с конца марта, когда был введен карантин. Однако заметное снижение числа случаев смерти в выходные связано с тем, что система оповещения не работает в полной мере, неучтенные случаи потом добавляются к статистике за следующие дни.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 22, заболевших - 516.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.