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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573971185.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 16
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 16, до 44 236, количество заболевших увеличилось на 352 - до 285 768 человек, сообщил минздрав... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T18:22
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 16

18:22 06.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 16, до 44 236, количество заболевших увеличилось на 352 - до 285 768 человек, сообщил минздрав страны.
Цифра суточного прироста числа умерших – самая низкая с конца марта, когда был введен карантин. Однако заметное снижение числа случаев смерти в выходные связано с тем, что система оповещения не работает в полной мере, неучтенные случаи потом добавляются к статистике за следующие дни.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 22, заболевших - 516.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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