В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 16

Цифра суточного прироста числа умерших – самая низкая с конца марта, когда был введен карантин. Однако заметное снижение числа случаев смерти в выходные связано с тем, что система оповещения не работает в полной мере, неучтенные случаи потом добавляются к статистике за следующие дни.