СМИ: из школ в Гонконге изымут книги, нарушающие закон о нацбезопасности

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Школам в Гонконге рекомендовали пересмотреть все свои книги и немедленно изъять те, которые могут нарушать новый закон об обеспечении национальной безопасности, сообщает газета Школам в Гонконге рекомендовали пересмотреть все свои книги и немедленно изъять те, которые могут нарушать новый закон об обеспечении национальной безопасности, сообщает газета South China Morning Post

Бюро по вопросам образования сообщило в понедельник, что школы должны избавиться от тех материалов, которые "возможно нарушают" новый закон.

"Если какие-либо учебные материалы, включая книги, имеют устаревшее содержание или связаны с четырьмя преступлениями в соответствии с законом, если они не используются, чтобы позитивно развивать у учеников информированность о национальной безопасности или смысле защиты национальной безопасности … их следует изъять из школы", - приводит газета заявление представителя ведомства.

Сообщается, что школы играют важную роль в подборе подходящих учебных материалов.

"Бюро примет серьезные дальнейшие меры, если по этому вопросу возникнут проблемы", - говорится в сообщении.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.