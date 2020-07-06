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СМИ: из школ в Гонконге изымут книги, нарушающие закон о нацбезопасности
Школам в Гонконге рекомендовали пересмотреть все свои книги и немедленно изъять те, которые могут нарушать новый закон об обеспечении национальной безопасности, РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:50
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
гонконг, в мире

СМИ: из школ в Гонконге изымут книги, нарушающие закон о нацбезопасности

17:50 06.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вид на Гонконг. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Школам в Гонконге рекомендовали пересмотреть все свои книги и немедленно изъять те, которые могут нарушать новый закон об обеспечении национальной безопасности, сообщает газета South China Morning Post.
Бюро по вопросам образования сообщило в понедельник, что школы должны избавиться от тех материалов, которые "возможно нарушают" новый закон.
"Если какие-либо учебные материалы, включая книги, имеют устаревшее содержание или связаны с четырьмя преступлениями в соответствии с законом, если они не используются, чтобы позитивно развивать у учеников информированность о национальной безопасности или смысле защиты национальной безопасности … их следует изъять из школы", - приводит газета заявление представителя ведомства.
Сообщается, что школы играют важную роль в подборе подходящих учебных материалов.
"Бюро примет серьезные дальнейшие меры, если по этому вопросу возникнут проблемы", - говорится в сообщении.
Гонконг
3 июля, 18:28
Гонконг может принять ответные меры на введение санкций США против Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
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