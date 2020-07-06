Богданов обсудил с временным поверенным в делах Израиля борьбу с COVID-19

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с временным поверенным в делах Государства Израиль в Москве Яковом Ливне вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные вопросы дальнейшего наращивания российско-израильского многопланового сотрудничества, включая противодействие распространению коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам с акцентом на перспективу урегулирования палестино-израильского конфликта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.