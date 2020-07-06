Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573968824.html
Богданов обсудил с временным поверенным в делах Израиля борьбу с COVID-19
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с временным поверенным в делах Государства Израиль в Москве Яковом Ливне вопросы... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил богданов
здоровье - общество
воз
москва
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:262:2966:1930_1400x0_80_0_0_4eb124e9f31a2b4312150f3e877f1f96.jpg
москва
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:262:2966:1930_1400x0_80_0_0_4eb124e9f31a2b4312150f3e877f1f96.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_214:0:2945:2048_1400x0_80_0_0_a4e3b213c769c0acf8dd9ed9bc1b0a7a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_555:0:2603:2048_1400x0_80_0_0_366091fcd2799168fa429dd3c26e664b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил богданов, здоровье - общество, воз, москва, израиль, в мире

Богданов обсудил с временным поверенным в делах Израиля борьбу с COVID-19

17:44 06.07.2020
72
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с временным поверенным в делах Государства Израиль в Москве Яковом Ливне вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные вопросы дальнейшего наращивания российско-израильского многопланового сотрудничества, включая противодействие распространению коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам с акцентом на перспективу урегулирования палестино-израильского конфликта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
210000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил БогдановЗдоровье - ОбществоВОЗМоскваИзраильВ мире
Рекомендуем
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 30 тысяч
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Тест на коронавирус
Палестина призвала Израиль закрыть КПП и границу из-за коронавируса
Бельгийский город Нивель
Бельгия пока не будет открывать границы со странами, не входящими в ЕС
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Казахстан намерен разрешить иностранным врачам работать в стране
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф оценил ситуацию вокруг оружейного эмбарго против Ирана
Пляж в Пицунде
Круизное сообщение между Абхазией и Россией в этом году не возобновится
Норка в вольере зверохозяйства
В Нидерландах коронавирус обнаружили еще на двух фермах с норками
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
В Молдавии еще 92 человека заболели COVID-19
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Ядерную сделку еще можно спасти, считает глава МИД Ирана
Вид на Гонконг
СМИ: из школ в Гонконге изымут книги, нарушающие закон о нацбезопасности
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
В Израиле еще 755 человек заболели COVID-19
Машина скорой помощи
В Томске в пансионате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56В Петербурге сгорели восемь машин в результате ЧП с автоцистерной
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
Лента новостейМолния