Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573968039.html
В Армении рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Около 650 выявленных случаев коронавируса в Армении являются тяжелыми или крайне тяжелыми, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Арсен Торосян. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1400x0_80_0_0_e459cfe21ac53178789e8a46122ef497.jpg
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1400x0_80_0_0_e459cfe21ac53178789e8a46122ef497.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_4758df8a819e0a5e10ee920afec01db7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_722f3a08b86c1682e180c1a44edb735b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

В Армении рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

17:30 06.07.2020
97
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости. Около 650 выявленных случаев коронавируса в Армении являются тяжелыми или крайне тяжелыми, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"Около 650 пациентов с подтвержденным коронавирусом в Армении находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, 47 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал министр в ходе онлайн-брифинга.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
При этом он добавил, что в республике по состоянию на понедельник нет коронавирусных больных, дожидающихся госпитализации дома, однако 20 пациентов, которые были помещены в обычные больницы, должны быть переведены в медцентры, специализирующиеся на лечении заболеваний, вызванных COVID-19.
Министр отметил также, что для пациентов с коронавирусной инфекцией в Армении были развернуты 2,6 тысячи коек, из них 300 – реанимационных. "Занятость коечного фонда высока", - отметил Торосян.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 28 936 случаев заражения, свыше 16,3 тысячи пациентов вылечились, 491 скончался.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Власти Армении намерены продлить режим ЧП из-за коронавируса
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Казахстан намерен разрешить иностранным врачам работать в стране
Норка в вольере зверохозяйства
В Нидерландах коронавирус обнаружили еще на двух фермах с норками
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
В Молдавии еще 92 человека заболели COVID-19
Михаил Богданов
Богданов обсудил с временным поверенным в делах Израиля борьбу с COVID-19
Сотрудники полиции в Ереване
Сообщения о бомбах в двух ТЦ в Ереване оказались ложными
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 30 тысяч
Бельгийский город Нивель
Бельгия пока не будет открывать границы со странами, не входящими в ЕС
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 28936
Тест на коронавирус
В Дагестане поблагодарили военных врачей за помощь в борьбе с COVID-19
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса
Машины скорой помощи в Греции
В Греции резко выросло количество туристов с COVID-19
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Более 1,2 тысячи коренных жителей эквадорской Амазонии заболели COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
Лента новостейМолния