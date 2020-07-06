В Армении рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения

ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости. Около 650 выявленных случаев Около 650 выявленных случаев коронавируса Армении являются тяжелыми или крайне тяжелыми, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

"Около 650 пациентов с подтвержденным коронавирусом в Армении находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, 47 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал министр в ходе онлайн-брифинга.

При этом он добавил, что в республике по состоянию на понедельник нет коронавирусных больных, дожидающихся госпитализации дома, однако 20 пациентов, которые были помещены в обычные больницы, должны быть переведены в медцентры, специализирующиеся на лечении заболеваний, вызванных COVID-19.

Министр отметил также, что для пациентов с коронавирусной инфекцией в Армении были развернуты 2,6 тысячи коек, из них 300 – реанимационных. "Занятость коечного фонда высока", - отметил Торосян.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 28 936 случаев заражения, свыше 16,3 тысячи пациентов вылечились, 491 скончался.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.