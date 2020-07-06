https://ria.ru/20200706/1573968039.html
В Армении рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Около 650 выявленных случаев коронавируса в Армении являются тяжелыми или крайне тяжелыми, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Арсен Торосян. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:30
2020-07-06T17:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире
ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости.
Около 650 выявленных случаев коронавируса
в Армении
являются тяжелыми или крайне тяжелыми, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"Около 650 пациентов с подтвержденным коронавирусом в Армении находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, 47 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал министр в ходе онлайн-брифинга.
При этом он добавил, что в республике по состоянию на понедельник нет коронавирусных больных, дожидающихся госпитализации дома, однако 20 пациентов, которые были помещены в обычные больницы, должны быть переведены в медцентры, специализирующиеся на лечении заболеваний, вызванных COVID-19.
Министр отметил также, что для пациентов с коронавирусной инфекцией в Армении были развернуты 2,6 тысячи коек, из них 300 – реанимационных. "Занятость коечного фонда высока", - отметил Торосян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 28 936 случаев заражения, свыше 16,3 тысячи пациентов вылечились, 491 скончался.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.