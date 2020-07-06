В "Единой России" оценили ситуацию с доплатами учителям за работу на ЕГЭ

"Решение о дополнительных выплатах педагогам также приняли Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Кировская, Липецкая, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Томская и Ульяновская области, Забайкальский и Пермский края, Республика Бурятия, Удмуртия. В ряде других субъектов РФ этот вопрос пока находится в стадии рассмотрения", — цитирует Аршинову пресс-служба ЕР.

"В этом году в связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией, все столкнулись с дополнительными трудностями, в том числе учителя. В условиях пандемии и вынужденного перехода на дистанционное образование, а также из-за изменения графика проведения госэкзамена нагрузка на педагогов резко возросла. Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь педагогам преодолеть их с наименьшими издержками", — заключила Аршинова.