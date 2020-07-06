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В "Единой России" оценили ситуацию с доплатами учителям за работу на ЕГЭ
Регионы РФ уже вводят доплаты учителям за работу на ЕГЭ в период пандемии, сообщила координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:12
2020-07-06T17:12
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
единая россия
мурманская область
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, единая россия, мурманская область, образование - общество, общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Регионы РФ уже вводят доплаты учителям за работу на ЕГЭ в период пандемии, сообщила координатор партпроекта "Единой России
" "Новая школа", депутат Госдумы
Алена Аршинова.
Ранее ЕР предложила установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса. Идею поддержали в Рособрнадзоре
и Минпросвещения. Аршинова сообщила, что одним из первых регионов РФ, реализовавших инициативу, стала Мурманская область
. Здесь свыше двух тысяч привлекаемых к проведению ЕГЭ учителей и специалистов получат единовременную выплату до 11,5 тысячи рублей.
"Решение о дополнительных выплатах педагогам также приняли Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Кировская, Липецкая, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Томская и Ульяновская области, Забайкальский и Пермский края, Республика Бурятия, Удмуртия. В ряде других субъектов РФ этот вопрос пока находится в стадии рассмотрения", — цитирует Аршинову пресс-служба ЕР.
В пресс-службе уточнили, что активисты партпроекта "Новая школа" проверяют, установили ли региональные власти единовременную допвыплату для педагогов за работу на ЕГЭ.
"В этом году в связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией, все столкнулись с дополнительными трудностями, в том числе учителя. В условиях пандемии и вынужденного перехода на дистанционное образование, а также из-за изменения графика проведения госэкзамена нагрузка на педагогов резко возросла. Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь педагогам преодолеть их с наименьшими издержками", — заключила Аршинова.
Результаты всероссийской проверки ЕР направит в Рособрнадзор и Минпросвещения РФ.