Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573967189.html
В "Единой России" оценили ситуацию с доплатами учителям за работу на ЕГЭ
Регионы РФ уже вводят доплаты учителям за работу на ЕГЭ в период пандемии, сообщила координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:12
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
единая россия
мурманская область
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:186:3072:1914_1400x0_80_0_0_6bb8f6cdfcf75affbfadd2a2ef231ec9.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200706/1573966632.html
https://ria.ru/20200706/1573961573.html
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:186:3072:1914_1400x0_80_0_0_6bb8f6cdfcf75affbfadd2a2ef231ec9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_f415f939d1dfad4c63a79a611b3f89be.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_942:0:2990:2048_1400x0_80_0_0_8232bad5693117a881251c117c196073.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, единая россия, мурманская область, образование - общество, общество

В "Единой России" оценили ситуацию с доплатами учителям за работу на ЕГЭ

17:12 06.07.2020
180
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Регионы РФ уже вводят доплаты учителям за работу на ЕГЭ в период пандемии, сообщила координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.
Ранее ЕР предложила установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса. Идею поддержали в Рособрнадзоре и Минпросвещения. Аршинова сообщила, что одним из первых регионов РФ, реализовавших инициативу, стала Мурманская область. Здесь свыше двух тысяч привлекаемых к проведению ЕГЭ учителей и специалистов получат единовременную выплату до 11,5 тысячи рублей.
Сдача ЕГЭ по русскому языку
Вчера, 17:04
В Подмосковье ЕГЭ по русскому языку сдали более 20 тысяч выпускников
"Решение о дополнительных выплатах педагогам также приняли Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Кировская, Липецкая, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Томская и Ульяновская области, Забайкальский и Пермский края, Республика Бурятия, Удмуртия. В ряде других субъектов РФ этот вопрос пока находится в стадии рассмотрения", — цитирует Аршинову пресс-служба ЕР.
В пресс-службе уточнили, что активисты партпроекта "Новая школа" проверяют, установили ли региональные власти единовременную допвыплату для педагогов за работу на ЕГЭ.
"В этом году в связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией, все столкнулись с дополнительными трудностями, в том числе учителя. В условиях пандемии и вынужденного перехода на дистанционное образование, а также из-за изменения графика проведения госэкзамена нагрузка на педагогов резко возросла. Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь педагогам преодолеть их с наименьшими издержками", — заключила Аршинова.
Результаты всероссийской проверки ЕР направит в Рособрнадзор и Минпросвещения РФ.
Сдача ЕГЭ
Вчера, 15:46
В Подмосковье более 20,5 тысячи человек написали ЕГЭ по русскому языку
000000
Обсудить 0
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФЕдиная РоссияМурманская областьОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Вид на Ярославский речной порт
Ярославским педагогам на 30% увеличат оплату за проведение ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
В Москве проверят инцидент, где ребенка заставили снять слуховой аппарат
МГУ
В МГУ рассказали о проблемах со средствами на развитие вуза
Всероссийский форум Здоровье нации - основа процветания России
Форум "Здоровье нации — основа процветания России" пройдет в августе
Посетительница в отделении Пенсионного фонда России
Минтруд назвал регионы, где получают самые высокие пенсии
Большой Гатчинский дворец
Гатчинский дворец откроется 7 июля
Пожилая пара в Грачевском парке Москвы
Минтруд: к 2030 году треть населения России будут составлять пенсионеры
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса
Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке
Председателя УИК в Раменках, где произошел вброс бюллетеней, уволили
Школьные рюкзаки
В Карелии оценили подготовку образовательных учреждений к учебному году
Сдача ЕГЭ
В Подмосковье более 20,5 тысячи человек написали ЕГЭ по русскому языку
Сдача ЕГЭ
В Москве около 70 тысяч школьников сдают ЕГЭ по русскому языку
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Яровая просит проверить исполнение законов по борьбе с "группами смерти"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Ситуация с масштабными лесными пожарами на Чукотке стабилизируется
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
Лента новостейМолния