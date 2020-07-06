В ЛНР ожидают подвижек при обсуждении перемирия в Донбассе

"Учитывая итоги недавней провальной для Украины встречи советников лидеров в "нормандском формате", есть перспектива продвижения только по вопросам дополнительных мер обеспечения устойчивого режима прекращения огня и согласования списков для обмена удерживаемых лиц", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.