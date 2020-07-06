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В ЛНР ожидают подвижек при обсуждении перемирия в Донбассе
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник не исключил продвижения в вопросах... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:35
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире

В ЛНР ожидают подвижек при обсуждении перемирия в Донбассе

16:35 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоРодион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник не исключил продвижения в вопросах дополнительных мер обеспечения устойчивого режима прекращения огня и согласования списков для обмена пленными во время заседания контактной группы по Донбассу и ее подгрупп.
Ранее в офисе президента Украины заявили, что следующий раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе запланирован на 8 июля. Заседания рабочих подгрупп, по данным Мирошника, пройдут 7 июля в формате видеоконференции.
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"Учитывая итоги недавней провальной для Украины встречи советников лидеров в "нормандском формате", есть перспектива продвижения только по вопросам дополнительных мер обеспечения устойчивого режима прекращения огня и согласования списков для обмена удерживаемых лиц", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По словам представителя ЛНР, ключевыми остаются вопросы политического урегулирования и формата "дальнейшего сосуществования" республик Донбасса с подконтрольной Киеву территорией.
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С 21 июля прошлого года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно было дополнено мерами по его обеспечению. Среди них – запрет на ведение огня, публикация приказов о перемирии и привлечение к ответственности его нарушителей. В ДНР неоднократно заявляли, что эти меры Киевом не выполняются.
Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
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