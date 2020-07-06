Болгария продлит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

В стране также будет усилен санитарный контроль, а по мере необходимости в отдельно взятых районах могут быть введены новые ограничительные меры. Ананиев отметил, что рекомендуется свести к минимуму число массовых мероприятий, так как они стали причиной увеличения числа случаев COVID-19 в стране в недавнем времени. Он также сообщил, что вскоре будет опубликован список стран, из которых разрешат въезд в Болгарию.