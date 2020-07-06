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Болгария продлит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Власти Болгарии продлят до конца июля действие режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенного из-за COVID-19, сообщает издание Sofia Globe со... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:25
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бойко борисов, болгария, в мире

Болгария продлит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

16:25 06.07.2020
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© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Власти Болгарии продлят до конца июля действие режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенного из-за COVID-19, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу минздрава Кирила Ананиева.
В стране также будет усилен санитарный контроль, а по мере необходимости в отдельно взятых районах могут быть введены новые ограничительные меры. Ананиев отметил, что рекомендуется свести к минимуму число массовых мероприятий, так как они стали причиной увеличения числа случаев COVID-19 в стране в недавнем времени. Он также сообщил, что вскоре будет опубликован список стран, из которых разрешат въезд в Болгарию.
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В середине мая правительство Болгарии объявило в стране режим ЧЭС, он пришел на смену действовавшему с 13 марта режиму чрезвычайного положения и должен был действовать в Болгарии с 14 мая по 14 июня. В начале июня премьер-министр Бойко Борисов заявил, что режим ЧЭС и связанные с ним меры будут полностью отменены 15 июня, однако впоследствии режим был оставлен в силе до конца месяца. Затем власти продлили его действие до 15 июля.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Болгарии составляет 5 740. Скончались в общей сложности 246 человек, излечились 2 915 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБойко БорисовБолгарияВ мире
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