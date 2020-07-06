Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573963725.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Сильные ливни, грозы, крупный град, шквальный ветер возможен в отдельных районах Крыма во второй половине понедельника, сообщило региональное МЧС. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:16:3071:1743_1400x0_80_0_0_c534fcde669e60143e91b8ec6cb6e2a9.jpg
https://ria.ru/20200706/1573959245.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:16:3071:1743_1400x0_80_0_0_c534fcde669e60143e91b8ec6cb6e2a9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_56:0:2787:2048_1400x0_80_0_0_0f5413c775dc8a9a4cd7c1fbf1d8909b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_397:0:2445:2048_1400x0_80_0_0_39b68fcbeaf771cb1508ab2e2629dacf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В Крыму объявили штормовое предупреждение

16:22 06.07.2020
553
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Сильные ливни, грозы, крупный град, шквальный ветер возможен в отдельных районах Крыма во второй половине понедельника, сообщило региональное МЧС.
"Сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с ожидаются в Крыму в ближайшие час-два в понедельник", - сообщили в МЧС, ссылаясь на информацию крымского гидрометцентра. Объявлено штормовое предупреждение.
В Крыму с субботы установилась аномально жаркая погода со среднесуточными температурами выше обычных на семь градусов. Дневные температуры достигают 38 градусов тепла.
Волгоград
Вчера, 15:13
В МЧС предупредили о жаре в Волгоградской области
001000
Обсудить 1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
Рекомендуем
Москва
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Россиян предупредили об аномальной жаре
Жара в Москве
В Москве в понедельник ожидается жаркая погода без осадков
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
В Сочи установится жара до 37 градусов
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
"Не будьте дураками": Рошаль обратился к москвичам из-за коронавируса
Член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Валерий Куликов
Вице-адмирал оценил слова главкома ВМС Украины о боях с Россией
Девушка прыгает с пирса на пляже в Ялте
В Крым пришла аномальная жара до 38 градусов
Температура 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности
Космический аппарат Гонец-М
Три спутника связи "Гонец-М" готовят к отправке в Плесецк
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Петр Верзилов
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Дверь зала судебных заседаний
Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар
Новорожденные дети
В московском Центре планирования семьи и репродукции родились четверняшки
Сотрудники полиции на месте стрельбы на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф, Австрия
В Австрии подтвердили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни
Такси
Омский таксист изнасиловал пассажирку, после чего отвез ее домой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-посол США в РФ Хантсман проиграл праймериз на выборах губернатора Юты
02:31У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
Лента новостейМолния