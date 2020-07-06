https://ria.ru/20200706/1573963725.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Сильные ливни, грозы, крупный град, шквальный ветер возможен в отдельных районах Крыма во второй половине понедельника, сообщило региональное МЧС. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:22
2020-07-06T16:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:16:3071:1743_1400x0_80_0_0_c534fcde669e60143e91b8ec6cb6e2a9.jpg
https://ria.ru/20200706/1573959245.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:16:3071:1743_1400x0_80_0_0_c534fcde669e60143e91b8ec6cb6e2a9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_56:0:2787:2048_1400x0_80_0_0_0f5413c775dc8a9a4cd7c1fbf1d8909b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_397:0:2445:2048_1400x0_80_0_0_39b68fcbeaf771cb1508ab2e2629dacf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество