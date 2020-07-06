В Крыму объявили штормовое предупреждение

"Сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с ожидаются в Крыму в ближайшие час-два в понедельник", - сообщили в МЧС, ссылаясь на информацию крымского гидрометцентра. Объявлено штормовое предупреждение.