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ВОЗ расширила поставки материалов для тестов на COVID-19 на Украину
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при финансировании Европейского союза расширила поставки лабораторных материалов, необходимых для проведения тестов... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:03
распространение нового коронавируса
виктор ляшко
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
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виктор ляшко, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, украина, в мире

ВОЗ расширила поставки материалов для тестов на COVID-19 на Украину

16:03 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при финансировании Европейского союза расширила поставки лабораторных материалов, необходимых для проведения тестов на COVID-19 на Украине, сообщает пресс-служба представительства ЕС в стране в понедельник.
По данным аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки на Украине выросло на 543, до 49043, умерли еще 13 человек.
"Общая стоимость поставок составляет 3,5 миллиона евро и включает расходные материалы, реагенты и критически важное лабораторное оборудование для ускорения, увеличение и автоматизации ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.
Как отметили в представительстве, оборудование и материалы передадут в 27 лабораторий - региональные лабораторные центры и центр общественного здоровья, которые находятся на передовой реагирования на COVID-19 и осуществляющие большинство тестов во всех регионах Украины.
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"Наша команда начала разрабатывать вместе с международными организациями совместные перспективные планы, как в максимально короткие сроки поднять потенциал лабораторий на качественно новый уровень. Сейчас мы двигаемся по этому плану и постепенно готовимся к возможной второй волне COVID-19. С начала пандемии Украина уже увеличила количество проведенных ПЦР-тестов в сутки - с 300 до 14 тысяч", - цитирует представительство заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,1 миллиона случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗУкраинаВ мире
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