ВОЗ расширила поставки материалов для тестов на COVID-19 на Украину

КИЕВ, 6 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ( Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) при финансировании Европейского союза расширила поставки лабораторных материалов, необходимых для проведения тестов на COVID-19 на Украине , сообщает пресс-служба представительства ЕС в стране в понедельник.

По данным аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки на Украине выросло на 543, до 49043, умерли еще 13 человек.

"Общая стоимость поставок составляет 3,5 миллиона евро и включает расходные материалы, реагенты и критически важное лабораторное оборудование для ускорения, увеличение и автоматизации ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.

Как отметили в представительстве, оборудование и материалы передадут в 27 лабораторий - региональные лабораторные центры и центр общественного здоровья, которые находятся на передовой реагирования на COVID-19 и осуществляющие большинство тестов во всех регионах Украины.

"Наша команда начала разрабатывать вместе с международными организациями совместные перспективные планы, как в максимально короткие сроки поднять потенциал лабораторий на качественно новый уровень. Сейчас мы двигаемся по этому плану и постепенно готовимся к возможной второй волне COVID-19. С начала пандемии Украина уже увеличила количество проведенных ПЦР-тестов в сутки - с 300 до 14 тысяч", - цитирует представительство заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,1 миллиона случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.