https://ria.ru/20200706/1573962571.html
ВОЗ расширила поставки материалов для тестов на COVID-19 на Украину
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при финансировании Европейского союза расширила поставки лабораторных материалов, необходимых для проведения тестов... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:03
2020-07-06T16:03
распространение нового коронавируса
виктор ляшко
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор ляшко, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, украина, в мире
КИЕВ, 6 июл - РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) при финансировании Европейского союза расширила поставки лабораторных материалов, необходимых для проведения тестов на COVID-19
на Украине
, сообщает пресс-служба представительства ЕС в стране в понедельник.
По данным аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), число выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки на Украине выросло на 543, до 49043, умерли еще 13 человек.
"Общая стоимость поставок составляет 3,5 миллиона евро и включает расходные материалы, реагенты и критически важное лабораторное оборудование для ускорения, увеличение и автоматизации ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.
Как отметили в представительстве, оборудование и материалы передадут в 27 лабораторий - региональные лабораторные центры и центр общественного здоровья, которые находятся на передовой реагирования на COVID-19 и осуществляющие большинство тестов во всех регионах Украины.
"Наша команда начала разрабатывать вместе с международными организациями совместные перспективные планы, как в максимально короткие сроки поднять потенциал лабораторий на качественно новый уровень. Сейчас мы двигаемся по этому плану и постепенно готовимся к возможной второй волне COVID-19. С начала пандемии Украина уже увеличила количество проведенных ПЦР-тестов в сутки - с 300 до 14 тысяч", - цитирует представительство заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко
.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,1 миллиона случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.