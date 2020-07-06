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Четверо жителей Чувашии вернулись в Россию из Китая в выходные
Четверо жителей Чувашии в субботу вернулись в Россию из Китая, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:34
2020-07-06T15:34
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1400x0_80_0_0_968b4a31941ccf2c53737c5231ef3c57.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл - РИА Новости.
Четверо жителей Чувашии в субботу вернулись в Россию из Китая
, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.
"Вывозным рейсом из Китая в аэропорт "Шереметьево
" в Москве
прилетели четыре жителя Чувашии. Сейчас земляки пребывают на двухнедельной самоизоляции в обсерваторе санатория "Алые паруса" Моргаушского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 6 июля 246 жителей республики находятся за пределами Российской Федерации
, в том числе 34 ребенка.
"Всего с 10 апреля 2020 года при содействии федеральных и региональных властей на родину вернулся 161 житель республики: 29 – из Индии, 28 – из США, 16 – из Таиланда, 9 – из Китая, 8 – из Италии, 6 – из Испании, 6 – из Израиля, 6 – из Индонезии, 7 – из Узбекистана, 6 – из Турции, 6 – из Великобритании, 5 – из Вьетнама, 5 – из Германии, 4 – из Франции, 2 – из Мексики, 2 – из Южной Африки, 2 – из Греции, 2 – с Кипра, 2 – из ОАЭ, 2 – из Таджикистана, 2 – из Аргентины, 1 – из Киргизии, 1 – из Южной Кореи, 1 – из Латвии, 1 – из Португалии, 1 – из Шри-Ланки, 1 – из Иордании", - отмечается в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса
с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Для вывозных рейсов сделано исключение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.