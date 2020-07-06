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В МЧС предупредили о жаре в Волгоградской области
Жара до 42 градусов ожидается в Волгоградской области 7 и 8 июля, в регионе отмечается чрезвычайная пожароопасность, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМЧС... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:13
волгоградская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40878/91/408789151_0:160:3075:1890_1400x0_80_0_0_6f1241bb6138c9fe66c4668ccdaeb31c.jpg
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60
волгоградская область, происшествия

В МЧС предупредили о жаре в Волгоградской области

15:13 06.07.2020
120
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВолгоград
Волгоград
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Волгоград. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Жара до 42 градусов ожидается в Волгоградской области 7 и 8 июля, в регионе отмечается чрезвычайная пожароопасность, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМЧС по региону.
"В дневные часы 7.07.20-8.07.20 в отдельных районах Волгоградской области ожидается сильная жара +40ºС… +42ºС", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что во вторник в некоторых районах области ожидается чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости леса.
Нашивки сотрудников МЧС России
Вчера, 11:58
МЧС продлило предупреждение о жаре в КБР
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