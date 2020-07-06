https://ria.ru/20200706/1573959245.html
В МЧС предупредили о жаре в Волгоградской области
Жара до 42 градусов ожидается в Волгоградской области 7 и 8 июля, в регионе отмечается чрезвычайная пожароопасность, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМЧС... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:13
2020-07-06T15:13
волгоградская область
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573943247.html
волгоградская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, происшествия