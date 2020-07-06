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В Росздравнадзоре рассказали об исчезнувших из аптек препаратах
Из четырех импортных препаратов, которые, по сообщениям СМИ, исчезли из розничной продажи в России в этом году, в список жизненно необходимых и важнейших... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:43
россия
катрен
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, катрен , федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), протек , белоруссия, общество

В Росздравнадзоре рассказали об исчезнувших из аптек препаратах

14:43 06.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАптека
Аптека
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Аптека. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Из четырех импортных препаратов, которые, по сообщениям СМИ, исчезли из розничной продажи в России в этом году, в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов входят три, два из них имеют аналоги, которые есть на рынке, один планируется ввести в гражданский оборот в этом месяце, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что четыре востребованных импортных препарата, среди которых "Мадопар", "Роаккутан", "Плаквенил", "Лазикс" исчезли из розничной продажи в России весной-летом 2020 года.
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"Из перечисленных в статье лекарственных препаратов в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включены "гидроксихлорохин" (в том чисел торговое наименование "Плаквенил"), "фуросемид" (в том числе торговое наименование "Лазикс") и "леводопа+бенсеразид" (торговое наименование "Мадопар)", - говорится в сообщении.
Помимо препарата "Плаквенил", в России есть препараты с таким же международным непатентованным наименованием, такие как "Гидроксихлорохин" и "Иммард", уточнили в пресс-службе.
На сегодняшний день производители и импортеры "Гидроксихлорохина" предоставили в Росздравнадзор данные о вводе в гражданский оборот в 2020 году более 200 серий лекарств общим количество более 1,63 миллиона упаковок, отметили в пресс-службе.
"В связи с применением данного препарата при профилактике и лечении коронавирусной инфекции COVID-19, поставки осуществлялись в первую очередь по государственным контрактам медицинских организаций и органов исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. С мая текущего года для обеспечения доступности препарата в розничном сегменте фармацевтического рынка осуществляются поставки в адрес дистрибьюторов ООО "ФК ПУЛЬС", Катрен НПК АО, ЗАО Фирма "ЦВ "ПРОТЕК", а также в сетевые фармацевтические организации субъектов Российской Федерации", - пояснили в Росздравнадзоре.
Препарат "фуросемид", по данным Росздравнадзора, поступил в 2020 году в обращение на территории России в объеме более 1,84 миллиона упаковок производства отечественных фармкомпаний и Республики Беларусь, это на 48% больше, чем объем выпуска данного препарата за аналогичный период 2019 года, подчеркнули в пресс-службе.
"По информации АО "Рош-Москва" являющегося поставщиком в Российскую Федерацию лекарственного препарата "Мадопар" в начале текущего года наблюдались проблемы с производством данного препарата на мировом рынке. В настоящее время препарат в дозировке 125 мг выпускается и поступает на фармацевтический рынок Российской Федерации. Ввод в гражданский оборот препарата в дозировке 250 миллиграммов планируется в июле текущего года", - добавили в ведомстве.
Препарат "Роаккутан" поступил в обращение в июне текущего года в объеме более 53 тысяч упаковок, что составляет около 30% объема поставок за весь предыдущий год, уточнили в пресс-службе.
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РоссияКатренФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ПротекБелоруссияОбщество
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