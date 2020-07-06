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Сенатор назвал приговор журналистке Прокопьевой слишком мягким
Приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой в виде штрафа в 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма должен был пересмотрен как... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:52
светлана прокопьева
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
эхо москвы (радиостанция)
франц клинцевич
дмитрий песков
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псков
происшествия
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353
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светлана прокопьева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эхо москвы (радиостанция), франц клинцевич, дмитрий песков, архангельск, псков, происшествия

Сенатор назвал приговор журналистке Прокопьевой слишком мягким

14:37 06.07.2020 (обновлено: 14:52 06.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой в виде штрафа в 500 тысяч рублей по делу о публичном оправдании терроризма должен был пересмотрен как "излишне мягкий", заявил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.
Обвинение просило назначить журналистке шесть лет лишения свободы.
"Я считаю, что приговор должен быть пересмотрен как не соразмерный с тяжестью того преступления, которое инкриминируется журналистке. Стране нанесен огромный урон, а мы просто смотрим на это и ничего не предпринимаем",- сказал Клинцевич.
По его мнению, был вынесен "слишком мягкий приговор из-за опасения перед реакцией так называемых либералов, которые шантажируют государство своей реакцией".
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев ранее заявил РИА Новости, что считает положительным фактом решение суда оставить на свободе псковскую журналистку, но негативно оценивает вмененный ей штраф в полмиллиона рублей.
Светлана Прокопьева
Вчера, 13:34
В Кремле прокомментировали дело журналистки Прокопьевой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать, что глава государства видит ситуацию так же, как прокуратура, запросившая для Прокопьевой 6 лет заключения, подчеркнул, что "прокуратура руководствуется не распоряжениями президента, а законом" и "это абсолютно самостоятельная позиция прокуратуры". Представитель Кремля также подчеркнул, что приговор Прокопьевой не означает запрета на расследование журналистами дел о терроризме, речь идет о соблюдении и несоблюдении законов, связанных с борьбой с терроризмом.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем незадолго до этого в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске. Тогда, 31 октября 2018 года у входа в здание ФСБ в Архангельске произошел взрыв, который устроил 17-летний подросток, он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
Светлана Прокопьева ответила на вопросы журналистов возле здания суда
Вчера, 12:18
Защита будет обжаловать приговор псковской журналистке Прокопьевой
4920027
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Светлана ПрокопьеваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Эхо Москвы (радиостанция)Франц КлинцевичДмитрий ПесковАрхангельскПсковПроисшествия
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