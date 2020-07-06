Сенатор назвал приговор журналистке Прокопьевой слишком мягким

"Я считаю, что приговор должен быть пересмотрен как не соразмерный с тяжестью того преступления, которое инкриминируется журналистке. Стране нанесен огромный урон, а мы просто смотрим на это и ничего не предпринимаем",- сказал Клинцевич.

По его мнению, был вынесен "слишком мягкий приговор из-за опасения перед реакцией так называемых либералов, которые шантажируют государство своей реакцией".

Свою вину Прокопьева не признает и утверждает, что целью ее материала была попытка разобраться в причинах произошедшего в здании ФСБ в Архангельске. Тогда, 31 октября 2018 года у входа в здание ФСБ в Архангельске произошел взрыв, который устроил 17-летний подросток, он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.