В Госдуме оценили слова командующего ВМС Украины о боях против России

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России, которая, по его словам, может атаковать Херсонскую область с целью пустить воду из Днепра в Крым. Он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который способен достать до Севастополя.

"Готовиться к чему-то - не факт, что это произойдет. И говорить о полномасштабной войне с Россией, и вообще говорить о каких-то боевых действиях - это показывает не совсем адекватное поведение и восприятие действительности. Если Украина сегодня - страна, которая выбрала президента, надеясь на окончание войны - пойдет по тому же самому сценарию, то Зеленский, который подбирает себе таких военачальников, он обманул свое население, потому что люди от него ждали мира", - сказал Шерин РИА Новости.