https://ria.ru/20200706/1573955844.html
В Госдуме оценили слова командующего ВМС Украины о боях против России
Заявления командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России ничем не подкреплены, президент страны Владимир Зеленский должен одернуть своих РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:20
2020-07-06T14:20
александр шерин
владимир зеленский
украина
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154969/14/1549691457_0:0:2692:1515_1400x0_80_0_0_e4386d72f235b69551abfb2a63b49137.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр шерин, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Заявления командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России ничем не подкреплены, президент страны Владимир Зеленский
должен одернуть своих военачальников, развязывание более крупной войны для него будет означать обман своих избирателей обещаниями прекратить военные действия, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин
.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России, которая, по его словам, может атаковать Херсонскую область с целью пустить воду из Днепра в Крым. Он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который способен достать до Севастополя.
"Готовиться к чему-то - не факт, что это произойдет. И говорить о полномасштабной войне с Россией, и вообще говорить о каких-то боевых действиях - это показывает не совсем адекватное поведение и восприятие действительности. Если Украина сегодня - страна, которая выбрала президента, надеясь на окончание войны - пойдет по тому же самому сценарию, то Зеленский, который подбирает себе таких военачальников, он обманул свое население, потому что люди от него ждали мира", - сказал Шерин РИА Новости.
По его словам, если Зеленский развяжет еще более крупную войну, это будет означать обман избирателей.
"Если нет - тогда он должен одернуть своих военных начальников, потому что это уже не первое заявление, которое вообще ничем не подкреплено: ни военной мощью Украины
, ни намерениями России. Ни о каких боевых действиях не стоило бы говорить сегодня", - добавил парламентарий.