"Аэрофлот" хочет восстановить позиции по транзитным перевозкам

"Нас называли "самая любимая иностранная авиакомпания". Мы оттеснили "Катарские авиалинии", пятизвездочного перевозчика, и три года мы занимали эту нишу. И нам, конечно, очень бы хотелось вернуться, потому что очень много было затрачено сил для этого, чтобы опять восстановить этот транзит. Это достаточно большой поток, порядка 10 миллионов человек, и он очень выгодный", - добавил он.