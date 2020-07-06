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"Аэрофлот" хочет восстановить позиции по транзитным перевозкам
Авиакомпания "Аэрофлот" хочет восстановить позиции по транзиту: это большой поток, порядка 10 миллионов человек, и он очень выгодный, заявил глава компании... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:17
аэрофлот
виталий савельев
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китай
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аэрофлот, виталий савельев, владимир путин, китай, европа, экономика

"Аэрофлот" хочет восстановить позиции по транзитным перевозкам

14:17 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" хочет восстановить позиции по транзиту: это большой поток, порядка 10 миллионов человек, и он очень выгодный, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"И хочется транзит, конечно, нам восстановить. У нас, Владимир Владимирович, была очень удачная ситуация по транзиту. Мы семь лет в Китае боролись за транзит, доставляли китайцев в Европу. Последние три года мы были компанией номер один среди иностранных компаний", - сказал Савельев.
"Нас называли "самая любимая иностранная авиакомпания". Мы оттеснили "Катарские авиалинии", пятизвездочного перевозчика, и три года мы занимали эту нишу. И нам, конечно, очень бы хотелось вернуться, потому что очень много было затрачено сил для этого, чтобы опять восстановить этот транзит. Это достаточно большой поток, порядка 10 миллионов человек, и он очень выгодный", - добавил он.
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АэрофлотВиталий СавельевВладимир ПутинКитайЕвропаЭкономика
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