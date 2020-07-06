https://ria.ru/20200706/1573955460.html
"Аэрофлот" хочет восстановить позиции по транзитным перевозкам
Авиакомпания "Аэрофлот" хочет восстановить позиции по транзиту: это большой поток, порядка 10 миллионов человек, и он очень выгодный, заявил глава компании... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T14:17
2020-07-06T14:17
аэрофлот
виталий савельев
владимир путин
китай
европа
экономика
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https://ria.ru/20200706/1573955105.html
китай
европа
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, виталий савельев, владимир путин, китай, европа, экономика