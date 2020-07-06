Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Ливии

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром ситуацию в Ливии, сообщает российское дипведомство.
"В ходе беседы основное внимание было уделено складывающейся военно-политической ситуации в Ливии. При этом была подтверждена необходимость консолидации международных усилий в интересах перевода межливийского конфликта в русло переговорного урегулирования под эгидой ООН в соответствии с решениями Берлинского саммита по Ливии 19 января с.г. и резолюцией 2510 СБ ООН", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.